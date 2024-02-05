Министр обороны Польши не исключил нападения со стороны РФ

В случае поражения Украины Россия может напасть на страны НАТО - такой сценарий не исключают власти Польши и готовятся к обороне.

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил нападения России на страны НАТО, если Украина потерпит поражение. "Я допускаю все сценарии и абсолютно серьезно воспринимаю худшие из них", - заявил глава польского оборонного ведомства в интервью газете Super Express , опубликованном в понедельник, 5 февраля. "Это не просто слова, брошенные на ветер. Я стараюсь их очень тщательно взвешивать", - добавил он.

По словам министра, власти Польши готовятся к разным вариантам развития событий, в том числе с учетом напряженной ситуации на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

"К каждому сценарию нужно быть готовым, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы и восполняем пробелы, в частности в вопросе вооружения. Крупные закупки очень важны, но для меня не менее важна и индивидуальная экипировка солдат", - сказал он. Глава польского Минобороны также отметил, что после прихода к власти новое правительство заключило контракты на поставки вооружений и оборудования стоимостью 19 млрд злотых (более 4 млрд евро), в основном с польской оборонной промышленностью.

Ранее об угрозе новой войны в Европе предупреждал министр обороны Германии Борис Писториус. "Агрессивная война России в Украине привела к тому, что наша страна столкнулась с новой реальностью, от которой она отвыкала в течение 30 лет. А именно, что в Европе существует угроза войны со стороны агрессора", - констатировал он. "Мы должны быть готовы к обороне. И подготовить для этого бундесвер и общество", - подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

Смотрите также: