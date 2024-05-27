Польша ограничит поездки дипломатов РФ по ее территории

Польша ограничит поездки дипломатов РФ по ее территории27 мая 2024 г.
Министерство иностранных дел Польши введет ограничения на передвижение российских дипломатов по польской территории. Об этом сообщил на заседании Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 27 мая, глава министерства Радослав Сикорский. Решение связано "с участием России в гибридной войне против Евросоюза и Польши", указал Сикорский.
По его словам, посольство РФ в Польше получит соответствующую ноту уже в ближайшее время. Ограничения коснутся сотрудников как самого посольства, так и российского консульства, добавил он.
После вступления решения в силу российские дипломаты - сотрудники посольства смогут передвигаться только в Мазовецком воеводстве, а консулы и их сотрудники - в воеводствах, где они базируются. Сикорский добавил, что ограничения не коснутся посла РФ в Польше Сергея Андреева. Он выразил надежду на то, что другие страны последуют примеру Польши.
Польша подозревает спецслужбы РФ в причастности к пожару в Варшаве
Премьер-министр Польши Дональд Туск несколько дней назад заявил об аресте 12 человек, которых подозревают в подготовке диверсий на польской территории по заказу Москвы. Он также сообщил, что к крупному пожару в торговом центре на северо-востоке Варшавы, вероятно, "как-то могут иметь отношение" российские спецслужбы. Тогда огонь уничтожил 1400 торговых точек.
Американская газета The New York Times 26 мая написала о росте числа диверсионных операций в Европе, которые представители разведки США и их союзников связывают с Россией. По мнению западных спецслужб, эти операции могут быть частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки Украины в войне против России. В основном, как утверждает издание, российские спецслужбы совершали поджоги на разных объектах. В их числе склад в Англии, завод по производству красок в Польше, дома в Латвии и мебельный магазин IKEA в Литве. Но люди, которых подозревают в работе на РФ, также могли планировать нападения на американские военные базы.