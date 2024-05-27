Польша ограничит поездки дипломатов РФ по ее территории

Власти в Варшаве решили ограничить перемещения сотрудников посольства и консульств РФ регионами, в которых те работают, в связи с гибридной войной России против ЕС и Польши, заявил глава МИД Радослав Сикорский.

Министерство иностранных дел Польши введет ограничения на передвижение российских дипломатов по польской территории. Об этом сообщил на заседании Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 27 мая, глава министерства Радослав Сикорский. Решение связано "с участием России в гибридной войне против Евросоюза и Польши", указал Сикорский.

По его словам, посольство РФ в Польше получит соответствующую ноту уже в ближайшее время. Ограничения коснутся сотрудников как самого посольства, так и российского консульства, добавил он.

После вступления решения в силу российские дипломаты - сотрудники посольства смогут передвигаться только в Мазовецком воеводстве, а консулы и их сотрудники - в воеводствах, где они базируются. Сикорский добавил, что ограничения не коснутся посла РФ в Польше Сергея Андреева. Он выразил надежду на то, что другие страны последуют примеру Польши.

Польша подозревает спецслужбы РФ в причастности к пожару в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск несколько дней назад заявил об аресте 12 человек, которых подозревают в подготовке диверсий на польской территории по заказу Москвы. Он также сообщил, что к крупному пожару в торговом центре на северо-востоке Варшавы, вероятно, "как-то могут иметь отношение" российские спецслужбы. Тогда огонь уничтожил 1400 торговых точек.

Американская газета The New York Times 26 мая написала о росте числа диверсионных операций в Европе, которые представители разведки США и их союзников связывают с Россией. По мнению западных спецслужб, эти операции могут быть частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки Украины в войне против России. В основном, как утверждает издание, российские спецслужбы совершали поджоги на разных объектах. В их числе склад в Англии, завод по производству красок в Польше, дома в Латвии и мебельный магазин IKEA в Литве. Но люди, которых подозревают в работе на РФ, также могли планировать нападения на американские военные базы.