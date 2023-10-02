Поляки и венгры сильно разошлись во взглядах на Россию и США

Две трети жителей Польши хотят усиления санкций Запада против России, и лишь 8% венгров согласны с этим, следует из соцопроса, проведенного Pew Research Center. Подробности - у DW.

Хотя и Венгрия, и Польша проголосовали в ООН за осуждение вторжения России в Украину в феврале 2022 года, эти две центральноевропейские страны с тех пор часто расходятся во взглядах на отношения с Москвой на мировой арене. Опрос Pew Research Center показывает, что общественное мнение в этих двух странах отражает имеющиеся различия.

Исследование, проведенное с 8 марта по 27 апреля 2023 года (участвовали 2 029 взрослых жителей Венгрии и Польши), было посвящено взглядам венгров и поляков на Россию, США, отношениям их стран с обоими государствами и оценке внешнеполитических проблем в условиях российского вторжения в Украину. О самых главных результатах опроса - DW.

Поляки и венгры по-разному смотрят на отношения с США и РФ

Значительно большая доля жителей Польши (77%), чем Венгрии (33%), считает, что Россия представляет собой серьезную военную угрозу для своих соседей. Примерно у четверти венгров противоположное мнение на сей счет, среди поляков так думают всего 5%.

Президенты Польши и США Дуда и Байден. Большинство поляков за развитие тесных отношений с Соединенными Штатами Америки Фото: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

Отвечая на вопрос, отношения с какой страной - с США или с Россией - важнее для их страны, 76% поляков выбрали США. Это на 47 процентных пунктов больше, чем в 2019 году, когда такой вопрос был задан впервые. У венгров совсем иная ситуация- 17% респондентов называли США, 11% заявили, что для них важнее близкие отношения с Россией, а большинство опрошенных сказали, что одинаково важны отношения с обеими странами. Мнения поляков и венгров по этому поводу в 2019 году, до вторжения РФ в Украину, были относительно схожими - чуть более половины участников исследования в той и другой стране говорили о важности близких отношений и с Россией, и с США.

Что касается вопроса о том, следует ли Брюсселю и Вашингтону усилить экономические санкции против Москвы, то лишь 8% венгров дали тут положительный ответ, в то время как среди поляков так считают 67% опрошенных. Доля тех, кто хочет усилить санкции Запада против России, в Польше выросла на 18 процентных пунктов с тех пор, как этот вопрос в последний раз задавался в 2015 году, после аннексии Россией Крыма. Аналогичных данных по Венгрии нет.

Примерно половина венгров (48%) полагает, что санкции Запада против РФ должны быть ослаблены, в то время как среди поляков такую точку зрения высказали лишь 3%.

Как венгры и поляки относятся к беженцам

Поляки и венгры неоднозначно относятся к приему беженцев: 52% жителей Польши поддерживают прием беженцев, спасающихся от насилия и войны, в Венгрии аналогичного мнения придерживаются 49% опрошенных. По данным ООН, обе страны приняли большое количество украинских беженцев: в Польше их проживает около 960 тыс., в Венгрии - почти 50 тыс. (данные на 21 сентября 2023 года).

Доля респондентов, выражающих такое мнение, значительно снизилась в обеих странах по сравнению с опросом, который проводился после вторжения России в Украину. В 2022 году восемь из десяти поляков и почти шесть из десяти венгров были за прием беженцев из стран, где идут ожесточенные конфликты. В 2023 году поддержка приема таких лиц снизилась на 28 процентов в Польше и на 14 процентов - в Венгрии.

При этом и в Венгрии, и в Польше участники исследования, которые считают, что для их страны лучше играть активную роль в мировых делах, чаще (на 9 процентных пунктов) отдают предпочтение тесным отношениям с США, чем те, кто говорит, что их страна должна сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Видят ли венгры и поляки угрозу от России

Различия в политических взглядах респондентов в обеих странах накладывают отпечаток и на их отношение к России. В Венгрии те, кто относит себя к правым, чаще, чем называющие себя левыми, полагают, что РФ не представляет угрозы. Опрошенные, которые поддерживают правящую в Венгрии партию Fidesz премьера Виктора Орбана, реже говорят, что Россия представляет серьезную угрозу, и чаще - что РФ не представляет угрозы, чем те участники исследования, которые относятся к партии Орбана неблагосклонно.

Виктор Орбан Фото: Zoltan Mathe/dpa/MTI/AP/picture alliance

Венгры, называющие себя правыми (55%), более чем в два раза чаще, чем левые (24%), выступают за ослабление санкций Запада против России. Среди тех, кто положительно относится к партии Fidesz, поддержка ослабления санкций также выше, чем среди тех, кто относится к Fidesz отрицательно. В то же время поляки, являющиеся сторонниками правящей национально-консервативной партии "Закон и справедливость" (PiS), чаще говорят, что Россия представляет собой серьезную угрозу, чем те, кто относится к PiS отрицательно (85% против 74% соответственно).

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