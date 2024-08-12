Польша и США произведут 48 пусковых установок для Patriot

Польша подписала контракт с американской корпорацией Raytheon на производство в 2027-2029 годах на оборонном заводе Huta Stalowa Wola пусковых установой для ЗРК Patriot.

Власти Польши заключили контракт на производство 48 пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Patriot с американской корпорацией Raytheon. "Это соглашение укрепляет нашу безопасность", - заявил в понедельник, 12 августа, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Партнером с польской стороны стал производитель оборонной продукции Huta Stalowa Wola.

Стоимость контракта по укреплению польской ПВО - 1,13 млрд евро, уточняет AFP. Разработанные в США пусковые установки M903 планируется произвести на заводе Huta Stalowa Wola в Польше и поставить польской армии в период с 2027 по 2029 годы.

Крупные контракты на поставки американского вооружения

По данным польских СМИ, Варшава и Вашингтон в ближайшие дни подпишут также соглашение о закупке 96 боевых вертолетов Apache американского производства на сумму более 9 млрд долларов, которые должны заменить устаревший вертолетный парк Польши советских времен.

9 августа польское Агентство по вооружениям сообщило о подписании соглашения о закупке нескольких сотен ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM на 855 млн долларов (в пересчете 783 млн евро). Поставки будут осуществляться в период с 2029 по 2033 годы.

В конце мая Польша закупила у США крылатые ракеты класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM, предназначенные для истребителей F-16 на сумму 735 млн долларов (около 690 млн евро). Поставки произойдут с 2026 по 2030 годы. В конце июня 2023 года Госдепартамент США одобрил продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму в 15 млрд долларов (13,7 млрд евро).

Польша намерена создать сильнейшую армию в Европе

В апреле 2023 года тогдашний министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена создать "сильнейшую сухопутную армию в Европе". "Идет интенсивная модернизация. Везде, где это возможно, мы заказываем современное оборудование польского производства", - сообщало ранее польское Минобороны.

В министерстве также уточняли, что в рамках модернизации Польша закупает американские реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 истребителя F-35, вертолеты Black Hawk, 250 американских танков Abrams в самой современной комплектации и 116 - более устаревшей версии, 24 беспилотника Bayraktar и другую технику.

В текущем году Польша планирует потратить на оборону около 33 млрд евро - это более 4 процентов ее ВВП и вдвое больше соответствующих требований НАТО.