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Польша закупила у США сотни ракет класса "воздух-воздух"

Роман Сулима
10 августа 2024 г.

Стоимость контракта составляет около 783 миллионов евро, сообщило в пятницу польское национальное Агентство по вооружениям. Ракеты будут поставлены в период с 2029 по 2033 год.

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Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM
Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAMФото: Oliver Brandt/imageBROKER/picture alliance

Польша подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о закупке нескольких сотен ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM. Указанная в контракте стоимость составляет 855 миллионов долларов США (около 783 млн евро), сообщило вечером в пятницу, 9 августа, польское Агентство по вооружениям.

"Поставки будут осуществляться в период с 2029 по 2033 годы. Средства воздушного боя будут использоваться боевыми самолетами, стоящими на вооружении ВВС (Польши. - Ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Точное число закупленных ракет не уточняется.

Кроме того, по данным польских СМИ, на следующей неделе Варшава и Вашингтон подпишут также соглашение о закупке 96 боевых вертолетов Apache американского производства на сумму более 9 миллиардов долларов. Они должны заменить устаревший вертолетный парк Польши советских времен, уточняет агентство AFP.

В конце мая Польша закупила у США ракеты для F-16

Польские власти 29 мая подписали с США контракт на сумму 735 млн долларов (около 690 млн евро) по закупке крылатых ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM, предназначенных для истребителей F-16. Об этом сообщал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава речь идет о нескольких сотнях ракет, дальность полета которых составляет 1000 км. Поставки произойдут с 2026 по 2030 годы.

В конце июня 2023 года Госдепартамент США одобрил продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму в 15 млрд долларов (13,7 млрд евро).

Польша намерена создать сильнейшую армию в Европе

В апреле 2023 года тогдашний министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена создать "сильнейшую сухопутную армию в Европе". "Идет интенсивная модернизация. Везде, где это возможно, мы заказываем современное оборудование польского производства", - сообщало ранее польское Минобороны.

В министерстве также уточняли, что в рамках модернизации Польша закупает американские реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 истребителя F-35, вертолеты Black Hawk, 250 американских танков Abrams в самой современной комплектации и 116 - более устаревшей версии, 24 беспилотника Bayraktar и другую технику.

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