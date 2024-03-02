В Польше исключили возможность отправки войск в Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш полностью исключил возможность отправки войск в Украину. Об этом он заявил в комментарии польскому изданию Kresy в субботу, 2 марта. "Мы считаем, что гораздо лучше передать технику", - заявил глава Минобороны Польши. Он также в качестве аргумента добавил, что Польша "обучает треть украинских военных".

Комментируя недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном задействовании войск западных стран в Украине, Косиняк-Камыш сказал: "Это не инициатива НАТО. Это французская инициатива. У нас нет ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и ясно нашим союзникам".

Ранее президент Польши Анджей Дуда и польский премьер-министр Дональд Туск уже комментировали слова Макрона. Они оба заявили, что не рассматривают возможности помощи Украине в виде живой боевой силы.

Заявление Макрона и реакции на него

Выступая в Париже после окончании конференции по помощи Украине 26 февраля, президент Франции не исключил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. По словам Эмманюэля Макрона, "сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что на встрече в Париже было полное единодушие в том, что "на территории Украины не будет солдат, направленных туда европейскими странами или государствами НАТО". Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что у НАТО нет планов отправки войск в Украину. Против этой идеи выступили также Чехия, Болгария, Испания и Италия. Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что может теоретически разместить военных в Украине, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

Ишингер предостерег Запад от чрезмерной осторожности

Бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий политик Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), комментируя слова президента Франции, предостерег западные страны от "чрезмерного сдерживания" своих действий из опасений российской реакции и отказа от поставок тех или иных вооружений Украине, чтобы не провоцировать Москву.

Ишингер выразил "глубокое сожаление" в связи с различными позициями Берлина и Парижа, обозначившимися в вопросах разрешения "самого серьезного стратегического, военного и политического кризиса, в котором Европа находится уже много лет". Споры и разногласия двух стран могут быть использованы Москвой в своих интересах, подчеркнул он и назвал "политическим долгом" западных стран сделать все возможное для достижения "общего подхода к данному тяжелому кризису".

Смотрите также: