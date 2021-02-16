Политузник Сергей Петрухин вскрыл себе вены в могилевском СИЗО

О том, что сидящий в могилевском СИЗО белорусский блогер Сергей Петрухин находится в карцере, первым узнал председатель могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев. Ни у него, ни у его коллег контролеры СИЗО не приняли передачу для узника и пояснили, что тот находится в карцере. "Тогда я все это рассказал адвокату, и она его сегодня посетила", - заявил Шанцев в четверг, 11 марта.

Сама адвокат от общения со СМИ категорически отказалась и запретила давать журналистам свои контакты. Однако сестра Сергея Петрухина Елена Соловей раскрыла некоторые подробности инцидента. Еще 25 февраля Сергея Петрухина вдруг перевели в другую камеру, которая по санитарному состоянию резко контрастировала с теми, где он находился ранее.

Кроме того, в камере находились два человека, один из которых, по мнению Петрухина, имел явные проблемы с психическим здоровьем, а второй признался, что обвинен в изнасиловании подростка. Отсюда политузник сделал вывод, что администрация решила надавить на него, отправив в камеру с арестованными с "низким статусом". Согласно неофициальной тюремной традиции, в случае долгого нахождения в таком месте этот статус получил бы и он.

Петрухину грозит до трех лет колонии

Петрухин потребовал от начальства перевести его в другую камеру. А после отказа достал лезвие из бритвы и порезал руку в трех местах. Медики наложили ему три шва, но администрация СИЗО за такую провинность отправила блогера в карцер - с 27 февраля по 17 марта.

Суд над брестскими блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым начался в суде Октябрьского района Могилева 11 февраля. Однако на первом же заседании обвиняемых удалили из зала и материалы зачитываются без их присутствия. Им грозит до трех лет колонии. Петрухина, в частности, обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти, оскорблении судьи.

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