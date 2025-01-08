Политолог: Словакия не страдает от нехватки российского газа

С начала 2025 года транзит российского газа через Украину в ЕС прекратился. Премьер Словакии Роберт Фицо на протяжении последних месяцев рьяно выступал за продолжение поставок и винил Киев и лично президента Украины Владимира Зеленского в нежелании достичь компромисса. Будет ли отказ от российского газа столь дорогим и болезненным для Словакии и всего ЕС, как предрекал Фицо? Интервью DW с политологом из Словакии, президентом Института общественных проблем Григорием Месежниковым.

DW: Господин Месежников, ощущается ли в Словакии остановка газового транзита через Украину, о которой так много говорил премьер-министр страны Роберт Фицо?

Григорий Месежников: Нисколько. Ведь Словакия не перестала потреблять имеющиеся запасы газа, а они сейчас на уровне 80%. Словакия не страдает и не будет страдать от нехватки российского газа, даже если эти поставки не возобновятся. До последнего времени на долю российского газа приходилось около 50% от общего потребления Словакии, но у страны есть и альтернативные варианты поставок. Да, наверное, это будет несколько дороже. Но о том, что с 1 января российский газ не будет поставляться, было известно уже давно. Журналисты писали об этом, начиная где-то с середины 2024 года, прорабатывались разные сценарии. А вот Роберт Фицо молчал.

Президент Института общественных проблем в Словакии Григорий Месежников Фото: privat

В сентябре на несколько дней сюда перестала поступать нефть от "Лукойла". Тогда Фицо сразу отреагировал характерными антиукраинскими заявлениями. Было ясно, что если что-то такое случится с газом, он сразу будет обвинять Зеленского. Он вообще Украину, мягко говоря, недолюбливает, он - пророссийский политик.

"Хранилища газа в Словакии заполнены на 80%"

- При этом 70% квартир в Словакии отапливаются газом?

- Вполне возможно. Но, повторю, хранилища заполнены на 80%. К тому же, национальный Регулятор сетевых отраслей - государственная структура, которая следит за ценообразованием по газу, по электроэнергии и прочему, - уже зафиксировал, с подачи правительства, цену на газ на 2025 год - она не будет повышаться. То есть, население в течение долгого времени не почувствует (последствий прекращения транзита. - Ред.). Однако, начиная с 2026 года, придется покупать газ из других источников. (…) Наверное, для государства это будет определенным бременем. По некоторым подсчетам, на год это означает где-то 120-140 млн евро.

- "Еврострим", зарабатывавший на транзите, и Slovenský plynárenský priemysel - это ведь частные компании?

- ("Еврострим", или Eustream. - Ред.) - это дочернее предприятие компании SPP - "Словацкая газовая промышленность". Почему Роберт Фицо такой нервный из-за того, что произошло? Он действительно опасается, что упадут доходы в госбюджет от прокачки газа в Европу? Он постоянно называет сумму в 500 млн евро. Но на самом деле, по последним данным, это где-то 230-240 млн. Уже до остановки поставок газа из России доход (от транзита российского газа. - Ред.) упал в два раза. Этот фактор давит и на Роберта Фицо. Помимо того, что он - пророссийский политик, у него есть симпатия к России, он всегда ищет решения у России и критикует тех, у кого с Россией какие-то проблемы. Но, как я считаю, у него есть и определенные обязательства по отношению к местным клиентам - бизнесу, который занимается торговлей: газом, нефтью. Думаю, для такой страны, как Словакия, сотни миллионов евро - это не макроэкономические суммы, но для конкретных бизнесменов, они, конечно, интересны.

- Буквально на днях словацкое издание Dennik N опубликовало расследование, согласно которому, Роберт Фицо в конце 2024 года провел какое-то время в пятизвездочном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама, где жил в номере стоимостью более 6000 евро за ночь. Это произвело какое-то впечатление на словацкое общество?

- Конечно! В Братиславе уже прошло два митинга, направленных против Фицо, в которых приняли участие до 4000 человек. Я был на последнем митинге и слышал, как спикеры говорили: мы не дадим оторвать Словакию от Евросоюза и НАТО. Думаю, сейчас будут митинги по всей Словакии. Волна протестов началась после создания нынешнего правительства и была сосредоточена, в основном, на внешнеполитических, социально-экономических вопросах, проблеме отказа от правовых, либерально-демократических принципов. Мне кажется, сейчас триггером стали как раз события вокруг Роберта Фицо - прежде всего, его визит в Москву и встреча с Путиным. Это возмутило здесь массу людей, и я думаю, что эти митинги будут продолжаться каждую неделю.

Что касается расследования, то по деталям интерьера, на фоне которого Фицо записал видеообращение к избирателям, журналисты установили, что он находится именно в этом отеле в Ханое. Роберт Фицо известен своей привязанностью к люксу: у него часы за 40 000 евро и т. д. Но он, конечно же, нарушил все протоколы. 18 дней его не было в Словакии. И до сих пор неизвестно, каким образом он переправился в Москву (22 декабря он провел там встречу с Владимиром Путиным. - Ред.), непонятно, откуда он летел. Сейчас у них (у партии Роберта Фицо "Направление - социальная демократия", SMER-SD. - Ред.) большинство в парламенте, но я думаю, после того как он закончит свою деятельность на посту премьер-министра, это все выяснится.

"Фицо не захочет расстраивать российских друзей"

- У "Газпрома" были долгосрочные контракты со словацкими компаниями SPP и "Еврострим" и по поставке, и по прокачке газа. Будет ли у Словакии возможность получить с российского концерна неустойку?

- Учитывая, что SPP находится под политическим влиянием, я не думаю, что Фицо предъявит иск к "Газпрому". Он не захочет расстраивать своих российских друзей. Я не юрист и не специалист по таким делам, но я не исключаю, что после следующих выборов правительство, созданное из либерально-демократических партий, попытается это сделать.

- Каким будет влияние таких стран, как Словакия, Венгрия и Австрия, где также ожидается приход к власти пророссийского правительства, на позицию ЕС во внешней политике, прежде всего, в контексте войны в Украине?

- Думаю, что эти (пророссийские. - Ред.) позиции усилятся. При этом Роберт Фицо не только популист, но и прагматик. Думаю, что он будет участвовать в ситуационных коалициях Словакии, Венгрии и Австрии, если нужно будет занять какую-то позицию, не связанную с партийной принадлежностью. Важно, что в блоке Словакия-Венгрия-Австрия речь идет о позициях именно нынешних политиков и правительств, а население оценивает это несколько по-другому. Однако есть вероятность, что после следующих выборов и в других странах ситуация начнет крениться именно в сторону Кремля.