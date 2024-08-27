Politico: Киев передаст Байдену возможные цели ВСУ в России

Украина подготовила список возможных целей на территории РФ, по которым она планирует применить дальнобойное оружие, пишет Politico. Список передадут администрации США на этой неделе Рустем Умеров и Андрей Ермак.

По данным Politico , Украина передаст высшим должностным лицам США список объектов на территории России, которые могут стать целями дальнобойных ракетных ударов в случае снятия Вашингтоном соответствующих ограничений на применение американского оружия. Киев использует данный перечень в качестве последней попытки убедить власти США отменить ограничения на использование передаваемых вооружений на территории РФ, написало издание в понедельник, 26 августа, со ссылкой на источники.

Украина и ранее передавала США некоторые из возможных целей в России, но готовящийся список будет более проработанным, отмечается далее. По этим данным, помимо снятия ограничений на дальнобойное оружие, Киев надеется на ускорение поставок боеприпасов и развитие наступления ВСУ вглубь российской территории.

Список целей в РФ передадут Умеров и Ермак

Как сообщили Politico три знакомых с ситуацией источника, на текущей неделе министр обороны Украины Рустем Умеров и советник украинского президента Андрей Ермак посетят Вашингтон и представят подготовленный список администрации президента США Джо Байдена. Когда именно состоится визит, пока неясно.

При этом в Вашингтоне по-прежнему опасаются, что разрешение США наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием может спровоцировать российские власти на еще более агрессивные действия, отмечает издание.

В конце весны Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России на фоне усиления российских ударов по Харьковской области. При этом разрешение касается лишь определенного радиуса для предотвращения наступления российской армии. Украина уже несколько месяцев просит США разрешить применять дальнобойное оружие на территории РФ. 26 августа отменить подобные ограничения призывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.