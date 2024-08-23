Президент США раскрыл детали нового пакета помощи Киеву

США выделили Украине военную помощь в канун ее Дня независимости. Вашингтон также ввел новые санкции в отношении компаний, помогающих РФ обходить санкции.

Украина получит от США очередной пакет военной помощи, в который войдут снаряды для систем противовоздушной обороны, оборудование для борьбы с беспилотниками, а также противотанковые ракеты и боеприпасы. О деталях нового пакета сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден, его заявление было опубликовано на сайте Белого дома в пятницу, 23 августа.

Байден не уточнил, на какую сумму средств будет выделен пакет помощи, однако министерство обороны США в этот же день сообщило, что он оценивается в 125 млн долларов (около 112 млн евро). По данным Пентагона, в пакет также войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, транспортные средства и иное оборудование.

Президент США отметил, что заявление о новом пакете сделано в символичный момент - в канун Дня независимости Украины, который отмечают 24 августа. "Пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - заявил Байден.

США ввели новые санкции против пособников войны

Помимо сведений о новом пакете помощи Киеву, американский лидер сообщил о пополнении санкционного списка Соединенных Штатов. Об этом ранее заявляло и министерство финансов страны. Санкции были введены против около 400 компаний и физических лиц, связанных с РФ. Они "способствуют незаконной войне России", а США сохраняют "твердое намерение привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", резюмировал Байден.

В числе прочих под новые ограничения Вашингтона подпали сын и невестка министра обороны РФ Андрея Белоусова, "Московский ювелирный завод", авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo, "Норильск Авиа", Магнитогорский металлургический комбинат, а также суда для перевозки сжиженного природного газа.

Зеленский поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку"

Вскоре после публикации заявления главы Белого дома президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с американским лидером. "Поблагодарил за теплые поздравления и непоколебимую американскую поддержку", - написал Зеленский в своем Telegram-канале, отдельно отметив введение санкций против "топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК".

По словам украинского лидера, санкционное давление на Москву необходимо и дальше усиливать. В то же время Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности, дополнительных систем ПВО, заявил президент Украины.