США не позволяют Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ

США не позволяют Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ17 августа 2024 г.
США фактически блокируют инициативу Великобритании, позволяющей Украине наносить удары вглубь территории России ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает в пятницу, 16 августа, газета The Times со ссылкой источники в правительстве Соединенного Королевства. По словам одного из них, запрос, отправленный в Вашингтон более месяца назад, "застрял" в американской системе. Другой собеседник издания отмечает, что это "обычный процесс" для Соединенных Штатов.
При этом представитель дипмиссии США в Великобритании Мэттью Палмер в интервью Times Radio отверг утверждения о праве голоса Белого дома в этом вопросе. По его словам, условия применения британского оружия украинской армией являются "делом Лондона и Киева", передает издание.
The Times: Для ударов вглубь РФ нужно согласие трех стран НАТО
Тем не менее, как утверждает The Times, для предоставления Киеву свободы применять британское оружие по своему усмотрению требуется согласие США, Франции и еще одной страны НАТО - какой именно, не уточняется. При этом заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх 15 августа заявила, что Пентагон "опасается эскалации" в случае дальнобойных ударов по российской территории.
Источник издания в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отметил, что Киев "был вынужден" начать наступательную операцию в Курской области, поскольку не получил от Запада разрешения на удары по РФ дальнобойным оружием.
Storm Shadow - крылатая ракета, способная поражать цели на расстоянии более 250 километров. Этим оружиемармия Украины может наносить удары по военным базам в глубине РФ, имеющим "решающее значение" для военных действий России в Украине, отмечает The Times.