Великобритания выделит кредит на 2 млрд фунтов для нужд ВСУ

Новое кредитное соглашение между Лондоном и Киевом позволит профинансировать поставки и ремонт систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Срок погашения кредита - 15 лет.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Минобороны Великобритании Джон Хили подписали межправительственное соглашение о кредитной поддержке оборонных способностей Украины. Новость об этом была опубликована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в пятницу, 19 июля.

Документ позволит профинансировать украинско-британские проекты в сфере обороны. "Речь идет, в частности, о поставках, ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением британские поставщики смогут заключать кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов стерлингов. Однако, как отмечается в пресс-релизе, эта сумма неокончательна и может быть увеличена в дальнейшем. Срок погашения кредита составит 15 лет.

Как сообщается на сайте президента Украины, благодаря такой кредитной поддержке, до 2026 года Силы обороны Украины, в частности, удастся обеспечить системами противовоздушной обороны и средствами радиолокации и поражения, а кроме того, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам и бронетехнике западного образца.

Выступление Зеленского перед правительством Великобритании

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию 18 июля для участия в саммите Европейского политического сообщества. В этот же день он встретился с королем Карлом III, а днем позже - принял участие в заседании правительства Великобритании.

В своем выступлении перед британским кабмином президент Украины призвал Лондон помочь снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям в России. "Как только мы сможем наносить удары дальше, чем просто у границы, в частности по российским военным аэродромам, мы не только защитим себя от любых российских наступательных действий, но и обезопасим наши передовые позиции и города от российских бомб", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что в месяц Россия использует около 3500 управляемых авиабомб. "Сбить их все невозможно. Но можно уничтожить все носители авиабомб", - отметил глава государства.

Он призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других членов британского кабмина "проявить лидерство" и "убедить других партнеров снять ограничения". "Нам нужен этот шаг - шаг, который заставит Россию искать мира", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский стал первым иностранным лидером, выступившим перед правительством Великобритании за последние 27 лет. До него в заседании британского кабмина принял участие президент США Билл Клинтон в 1997 году.