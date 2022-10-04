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Нефтяное месторождение Halfdan в датской акватории Северного моря
Нефтяное месторождение Halfdan в датской акватории Северного моряФото: picture alliance / Scanpix Denmark
ПолитикаДания

В Дании заметили дроны у месторождений нефти и газа

Александра Иванова
52 мин. назад

В течение одной недели у газовых и нефтяных месторождений, разрабатываемых концерном TotalEnergie, были дважды замечены неизвестные беспилотники.

https://www.dw.com/ru/policii-danii-soobsali-o-poletah-dronov-vblizi-mestorozdenij-nefti-i-gaza/a-63334747

Вскоре после появления повреждений на трубах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", вероятной причиной которых следствие считает акт диверсии, полиция Дании 1 и 2 октября получила уведомления о несанкционированных полетах дронов вблизи газовых месторождений в Северном море. Это подтвердил журналистам официальный представитель полиции Дании во вторник, 4 октября.

Как сообщает специализированный журнал Danish Offshoe Industry, неопознанные беспилотники были зафиксированы вблизи газового месторождения Roar, разрабатываемого французским энергетическим концерном TotalEnergies. Оно расположено более чем в 200 километрах к западу от датского побережья, недалеко от самого крупного датского газового месторождения Тайра.

Усиление мер безопасности на энергетических объектах

29 сентября датская газета Ekstra Bladet и агентство Bloomberg писали, что концерн TotalEnergies 28 сентября сообщил о "несанкционированной активности" беспилотников у разрабатываемого им нефтяного и газового месторождения Хальфдан B, которое также находится в Северном море, в 210 километрах от побережья Дании. Тогда французский концерн сообщил, что он "усилил бдительность в отношении безопасности" всех своих морских активов и наземных объектов.

Комментируя инциденты в беседе с журналистами агентства AFP, представители TotalEnergies указали 4 октября, что "о любом возможном наблюдении (за месторождениями. - Ред.)" они уведомляют датские власти. Компания предприняла "необходимые меры по процедурам безопасности" и поддерживает контакт "с полицией, военными и энергетическими ведомствами" Дании, добавили в концерне.

После возникновения утечек на обоих нитках газопровода "Северный поток" Дания и Норвегия, которая после сокращения поставок энергоносителей в ЕС из России приобрела особенно важную роль на европейском энергетическом рынке, усилили меры безопасности на своих энергетических объектах.

Оператор "СП" заявил о невозможности обследования мест повреждений трубы

Между тем оператор газопровода "Северный поток" - компания Nord Stream AG - заявила,  что пока не может приступить к осмотру повреждений магистрали в связи с отсутствием ранее запрошенных и необходимых для деятельности такого рода разрешений.

"В частности, по заявлению шведских властей для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов, проведение геофизического картографирования и пр. По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней", - говорится в пресс-релизе компании.

"Помимо этого, владелец судна, зафрахтованного компанией Nord Stream AG и оснащенного необходимым для обследования оборудованием, сообщил об отсутствии в настоящее время разрешения со стороны МИД Норвегии на отбытие к месту проведения работ", - добавил оператор газопровода.

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