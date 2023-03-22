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Силовики у входа в офис "Мемориала" в Москве, 21 марта 2023 года
Силовики у входа в офис "Мемориала" в МосквеФото: AP Photo/picture alliance
Права человекаРоссия

Полиция перевернула вверх дном офис "Мемориала" в Москве

Александра Иванова
34 мин. назад

Сотрудники ПЦ "Мемориал" опубликовали фото,на которых видны последствия обысков в офисе организации в Малом Каретном переулке.

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Во время обыска в офисе правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" в Малом Каретном переулке 21 марта в Москве сотрудники полиции буквально "перевернули все вверх дном", забрав компьютеры и свалив оргтехнику, документы и мебель прямо на пол. Это следует из подкрепленного рядом фотографий сообщения сотрудников "Мемориала" в Telegram-канале организации, обнародованного в среду, 22 марта.

В посте указано, что силовики выпили водку, которая еще оставалась в здании, после чего, вероятно, и начали "буянить". "Мы до сих пор в точности не знаем, что конкретно было вывезено из офиса, потому что на обыски не допустили адвокатов, а в здании на момент прихода силовиков находились только дежурный на ресепшене и сотрудница "Кавказского узла", - делятся сотрудники "Мемориала".

Обыски у сотрудников "Мемориала"

21 марта обыски прошли в офисе "Мемориала" в Москве и на квартирах у более чем десяти его сотрудников. Силовики пришли, кроме прочего, к председателю совета правозащитного центра Олегу Орлову, зампредседателя центра Никите Петрову, матери руководителя проекта "Москва. Топография террора" Александры Поливановой и председателю правления общества "Мемориал" Яну Рачинскому.

Как сообщил тогда юрист "Мемориала" Арсений Левинсон, в копии постановления на обыски указывалось, что они проходят по делу о "реабилитации нацизма", возбужденному против организации в начале марта.

Преследование "Мемориала"

Следственный отдел Следственного комитета (СК) России по Тверскому району Москвы 3 марта 2023 года возбудил в отношении нескольких сотрудников организации "Международный Мемориал" уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма". По версии следствия, "сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, а равно распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, с использованием средств массовой информации". 16 марта прошли обыски у сотрудников "Мемориала" в Перми.

Ранее, в начале февраля 2022 года, СК РФ начал в отношении "Международного Мемориала" проверку по статье о "реабилитации нацизма". Тогда основанием для нее послужила жалоба движения "Ветераны России", которое обвинило организацию в "фальсификации фактов преступлений нацистов". Согласно утверждениям заявителей, лица, включенные правозащитной организацией "Мемориал" в список жертв политических репрессий в СССР, в действительности сотрудничали с нацистами. Председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский в интервью DW в феврале 2022 года назвал обвинения в адрес организации абсурдными.

28 декабря 2021 года Верховный суд России по ходатайству Генеральной прокуратуры принял решение о ликвидации "Международного Мемориала". Организация нарушает закон об "иностранных агентах", "конституционный принцип равенства общественных объединений" и "тем самым посягает на основы конституционного правопорядка", утверждалось в постановлении. На следующий день Мосгорсуд удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры по отношению к правозащитному центру "Мемориал".

Правозащитный центр (ПЦ) "Мемориал" наряду с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинской правозащитной организацией "Центр гражданских свобод" стал лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года.

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