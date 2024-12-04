Поезда-призраки. Почему в ФРГ по ночам ездят пустые составы

Пассажиры в Германии все больше недовольны Deutsche Bahn. Раз за разом возникают курьезные эпизоды, связанные с работой этого железнодорожного госконцерна, которые проливают свет на его нынешнее состояние.

В последнее время в Германии растет недовольство государственным железнодорожным концерном Deutsche Bahn (DB). Совсем недавно появился еще один повод критиковать его работу. В начале декабря стало известно, что Deutsche Bahn гоняет по ночам пустые пассажирские поезда вокруг Берлина. Столичная газета Der Tagesspiegel сообщила со ссылкой на "инсайдеров", что около "пяти или шести высокоскоростных поездов (Intercity-Express, ICE) курсируют по городу и вокруг него в ночное время без пассажиров".

Причина - нехватка запасных путей: Берлин расположен на северо-востоке Германии, и многие маршруты дальнего следования заканчиваются именно здесь. Кроме того, отсюда по утрам стартуют региональные и пригородные поезда, сюда же они вечером возвращаются. Но в столице Германии недостаточно железнодорожных путей, на которых поезда могли бы просто стоять ночью.

При этом оживленное железнодорожное сообщение в Берлине и окрестностях продолжается и по ночам. Поэтому, чтобы ему не мешать, скоростные поезда, которым негде встать на стоянку, должны продолжать движение, следуя по путям, что в данный момент не используются. Подобную практику представитель DB в беседе с Der Tagesspiegel назвал "совершенно нормальным рабочим процессом".

По данным издания, от запланированного строительства новых запасных путей к югу от Берлина Deutsche Bahn отказался после протестов местных жителей. Другой такой объект планируется возвести в северном районе Панков.

Deutsche Bahn: слишком мало путей, слишком мало машинистов

Бессмысленное движение ICE без пассажиров не только требует расходов на электроэнергию. Машинисты, которые по ночам водят пустые поезда вокруг Берлина, днем не в состоянии управлять составами, отправляющимися по расписанию и с пассажирами.

И это лишь усугубляет давно известную проблему - нехватку квалифицированной рабочей силы. По информации еженедельника Wirtschaftswoche, профсоюз машинистов поездов (GDL) подсчитал, что в Германии открыты 1200 вакансий машинистов.

И это при том, что, как выяснило объединение пассажирских и экологических союзов Allianz pro Schiene, каждый год число квалифицированных работников в компании увеличивается на 1000 человек. Между тем, учитывая планы развития транспортной инфраструктуры в Германии, с упором на железнодорожное сообщение, в будущем DB ежегодно потребуются не менее 5000 новых машинистов. Тем не менее, несмотря на то, что расширение железнодорожной сети и поиск квалифицированных сотрудников явно затруднены, в области цифровизации у Deutsche Bahn наметился прогресс.

Только цифровые расписания движения поездов от Deutsche Bahn?

В конце ноября DB объявил, что с 15 декабря расписания прибытия поездов больше не будут вывешиваться на платформах. Сейчас на вокзалах по всей Германии есть два вида расписаний: желтые листы с информацией о времени отправления поездов и белые - об их прибытии. Причиной отказа от действующей системы DB назвал экономию бумаги и административных расходов.

На желтых листах - расписание отправления поездов, на белых - прибытия. Пока что они останутся на немецких вокзалах Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Вместо бумажных расписаний планировалось использовать QR-коды, с помощью которых можно будет получить актуальную информацию о времени прибытия поездов. В заявлении Deutsche Bahn по этому поводу также отмечается, что пассажирам "нужна достоверная информация в режиме реального времени". В ответ на этот пассаж насмешки в соцсетях не заставили себя долго ждать. "(Введение новой системы. - Ред.) логично, если поезда все равно приходят не по расписанию или же вообще не приходят", - написал один из пользователей X.

Его ирония понятна - несмотря на то, что в последнее время поезда DB снова стали немного пунктуальнее, по данным самой компании, более чем каждая третья остановка составов дальнего следования по-прежнему происходит с опозданием. В ФРГ считается, что поезд опоздал, если он прибыл на шесть и больше минут позже времени, указанного в расписании. При этом совсем не редкость опоздания даже на несколько часов.

Бумажные расписания поездов на вокзалах в Германии все же сохранятся

Но прежде, чем немецкие юмористы и комики смогли использовать вышеуказанное объяснения для своих бесконечных шуток и острот по поводу качества работы DB, он ответил на критику. 29 ноября госконцерн сообщил, что "бумажные расписания прибытия поездов на вокзалах останутся". Критики перехода на использование QR-кодов утверждали, что не у каждого человека, который хочет встретить кого-то прибывающего на поезде, есть смартфон, или же он знает, как сканировать QR-код.

С середины 1990-х объем пассажирских перевозок DB увеличился почти в полтора раза Фото: Christian Charisius/dpa/picture-alliance

Deutsche Bahn "всесторонне оценит использование печатной продукции на железнодорожных вокзалах на предстоящем этапе составления расписания", пообещали в компании. И добавили, что вопрос о судьбе бумажных расписаний будет обсуждаться в ходе консультаций с заинтересованными сторонами. Иными словами, будет выяснено, действительно ли это расписание стоит той бумаги, на которой напечатано.

Кажется парадоксальным, что, несмотря на все потрясения и неприятности, связанные с работой DB, жители Германии не отворачиваются от железной дороги. Совсем наоборот - спрос на поездки на поездах значительно вырос. С 1990-х годов число их пассажиров выросло примерно на 50%, а объем грузоперевозок по рельсам подскочил почти вдвое. DB также увеличил количество локомотивов и вагонов. В то же время протяженность его железнодорожной сети сократилась более чем на 10%.

Чтобы восстановить хорошую репутацию Deutsche Bahn за пределами страны, в течение последних шести месяцев железнодорожный концерн проводит программу реконструкции, стартовавшую после завершения чемпионата Европы по футболу. Тогда тысячи футбольных болельщиков, прибывших на матчи Евро-2024, испытали на себе, что такое отмены, задержки и поломки поездов в Германии. И после этого проблемы немецкого квазимонополиста уже привлекли внимание и мировой общественности.