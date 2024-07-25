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Немецкая железная дорога несет гигантские убытки

Роман Сулима
25 июля 2024 г.

По словам главы железнодорожного концерна Deutsche Bahn, причиной убытков стали забастовки машинистов, экстремальные погодные явления и объемы компенсаций из-за частых задержек поездов.

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Пассажиры садятся в один из поездов Deutsche Bahn
Пассажиропоток в поездах дальнего следования DB в первом полугодии сократилсяФото: Udo Herrmann/CHROMORANGE/picture alliance

С января по июнь 2024 года компания Deutsche Bahn (DB) получила убыток в размере 1,231 миллиарда евро. По словам главы немецкой железнодорожного концерна Рихарда Лутца (Richard Lutz), которые приводит агентство AFP в четверг, 25 июля, причиной огромных убытков в первой половине года стали забастовки машинистов поездов, экстремальные погодные явления, такие как наводнения и оползни, а также ветхая инфраструктура, которая часто приводит к существенным задержкам в расписании и, соответственно, выплатам компенсаций.

Агентство отмечает, что за тот же период прошлого года убыток составил всего 71 млн евро. По данным DВ, финансовые потери компании только из-за забастовки машинистов в начале 2024 года обошлись в 300 млн евро. Однако главной причиной крайне низкого результата стало "прямое и косвенное бремя, связанное с инфраструктурой", заявил AFP главный финансовый директор немецкой железной дороги Левин Холле (Levin Holle).

По мнению руководства Deutsche Bahn, именно поэтому финансовый оборот компании также сократился с примерно 23 млрд евро в первой половине 2023 года до 22,3 млрд евро в этом полугодии. За шесть первых месяцев 2024 года поездами дальнего следования DB воспользовалось на шесть процентов меньше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в общей сложности 64,2 млн человек. В региональных поездах, напротив, было на шесть процентов больше пассажиров (855 млн), что в основном связано с появлением дешевого проездного билета для всех Deutschlandticket.

Причина снижения пассажиропотока - отсутствие пунктуальности

По словам Лутца, одной из основных причин снижения числа пассажиров в поездах дальнего следования стала их низкая пунктуальность. В первом полугодии этот показатель составил всего 62,7 процента по сравнению с 90,1 процента в целом по железнодорожным пассажирским перевозкам. Согласно правилам DB, поезд считается пунктуальным, если он прибывает на станцию с опозданием менее чем на шесть минут.

Федеральный министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing) назвал результаты деятельности DB "неудовлетворительными". Балансовые показатели свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер. "Мы должны как можно быстрее восстановить сеть до состояния, удовлетворяющего высокий спрос как на пассажирские, так и на грузовые перевозки", - пояснил Виссинг. По его заявлению, правительство предоставило финансовые ресурсы, а также создало правовую основу для общей реконструкции железнодорожной сети.

Глава DB обещает улучшение ситуации до конца года

В свою очередь глава DB Лутц пообещал работать над "долгосрочным восстановлением" немецкой железной дороги. Комментируя экономическую ситуацию, он выразил уверенность, что во второй половине года динамика доходов улучшится. В июне железная дорога уже зафиксировала значительное увеличение оборота в сфере дальних перевозок. Согласно данным Deutsche Bahn, компания по итогам 2024 года ожидает оборот в 45 млрд евро, что соответствует уровню 2023 года. Цель - операционная прибыль в размере "около одного миллиарда евро", заявили в компании.

По словам Лутца, для улучшения экономической ситуации компания хочет работать "более эффективно". Одна из целей Deutsche Bahn - сократить штат на 30 тысяч рабочих мест в течение следующих пяти лет. О том, будут ли повышены цены на билеты, "будет объявлено осенью", сказал глава DB.

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