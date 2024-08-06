Почему Швейцария не пускает скоростные поезда из Германии

Швейцария разворачивает на границе каждый десятый направляющийся в альпийскую республику скоростной поезд из Германии. В чем причина и что делать пассажирам?

Если направляющийся в Швейцарию высокоскоростной пассажирский поезд из Германии (в том числе ICE) сильно выбивается из графика, во въезде в альпийскую республику ему отказывают. В первом квартале 2024 года по этой причине швейцарцы развернули каждый десятый пассажирский состав. Об этом стало известно из сообщения министерства транспорта ФРГ, полученного в ответ на запрос депутата бундестага из фракции "Союз-90"/"зеленые" Маттиаса Гастеля (Matthias Gastel). По данным немецких СМИ, главными причинами опозданий немецких поездов немецкие чиновники назвали строительные работы, проблемы с инфраструктурой и забастовки Профсоюза немецких машинистов GDL.

Швейцарская точность

Многие шутят, что в альпийской республике поезда ходят точно, как швейцарские часы. В 2023 году 92,5 составов Schweizerische Bundesbahn (SBB) достигали пунктов назначения вовремя. И это при том, что опоздавшим поезд считается уже после трех минут отклонения от графика.

Немецкому железнодорожному концерну Deutsche Bahn о подобной пунктуальности можно только мечтать. По данным DB, в первой половине 2024 года без значительных опозданий завершили свой маршрут только 62,7 процента поездов дальнего следования. В Германии опаздывающим считается поезд, если он выбился из расписания более чем на пять минут 59 секунд. Но если, тем не менее, он нагнал время и прибыл в пункт назначания как и было запланировано, то этот состав опоздавшим уже не считается.

"Продолжающееся десятилетиями пренебрежительное отношение к инфраструктуре ведет к тому, что по эксплуатационному качеству железных дорог Германия все сильнее отстает от соседних стран", - отметил депутат Маттиас Гастель в интервью газете Bild.

Дополнительные проблемы для пассажиров

Если ждать и пропускать опаздывающие скоростные пассажирские поезда из Германии, это приведет к задержке составов и на внутренних маршрутах, говорят в Швейцарии. А точность железнодорожного расписания в этой стране особенно ценят. Решение не пускать выбившиеся из графика немецкие составы было принято швейцарцами еще в 2022 году и считалось временным. Тогда к экстренным мерам прибегали лишь в отдельных случаях. На маршруте Мюнхен-Цюрих, к примеру, разворачивали лишь каждый сотый поезд. Однако теперь такой подход применяется фактически уже на постоянной основе.

"То, что Швейцария не допускает к своей сети слишком часто опаздывающие поезда из Германии, понятно", - говорит депутат бундестага Маттиас Гастель. Как сообщило министерство транспорта ФРГ, в первом квартрале 2024 года по требованию Швейцарии на маршруте Мюнхен-Цюрих прервали поездку 11 процентов следовавших из Германии поездов, на отрезке Фрайбург-Базель - 12,4 процента.

Пассажиров опоздавших поездов высаживают в Базеле, который находится на границе с ФРГ. Продолжить поездку можно, пересев на швейцарский или другой железнодорожный состав, следующий из Германии.

Каждый день поездами DB по Германии пользуются более 7 миллионов пассажиров Фото: Schöning/IMAGO

Почему опаздывают поезда Deutsche Bahn

Deutsche Bahn - это более 33 тысяч километров железнодорожных путей, по которым ежедневно ходят 40 тысяч поездов, в том числе, 24 тысячи пассажирских, перевозящих в сутки более семи миллионов человек. По своей плотности железнодорожная сеть в ФРГ занимает второе место в мире после бельгийской.

Первый квартал 2024 года был для немецких железных дорог особенно сложным. Разногласия по вопросу заработной платы и условий труда между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и профсоюзом машинистов GDL были устранены только в марте этого года. Этому предшествовали шесть, в том числе многодневных, забастовок в течение нескольких месяцев. Из-за них пришлось отменить огромное число поездов. Конфликт с машинистами очень дорого обошелся концерну Deutsche Bahn и бизнесу в ФРГ в целом. По оценке Института немецкой экономики в Кельне, ущерб от одного дня общенациональной забастовки на железной дороге может достигать ста миллионов евро.

Однако немецкие железные дороги и после заключения тарифного соглашения продолжают опаздывать. В железнодорожном концерне связывают это со строительством и ремонтом инфраструктуры, а также экстремальными погодными условиями.

Особенно много проблем было у немецких железных дорог в июне - из-за наводнений в разных регионах ФРГ. В первый месяц лета лишь 52,9 процента поездов дальнего следования достигли цели в соответствии с расписанием. Это омрачило настроение многим любителям футбола. Во время проведения чемпионата Европы в Германии летом этого года приехавшие из-за рубежа болельщики особенно часто жаловались на непунктуальность немецких железных дорог. Иностранцы не ожидали, что в славящейся своим отношением к порядку Германии поезда могут так сильно опаздывать.

Швейцария как пример для немцев

Правительство ФРГ ранее объявило о крупнейшей в истории страны программе модернизации железной дороги. На эти цели - уже до 2027 года - оно обещало дополнительно выделить 40 миллиардов евро. Программа предусматривает обновление инфраструктуры и модернизацию четырех тысяч километров железной дороги.

Стоит отметить, что в Германии считают швейцарские железные дороги примером для подражания. Несмотря на горный ландшафт, в альпийской республике разветвленная транспортная сеть. И ее постоянно расширяют, в том числе строя новые тоннели в горах. Поезда между большими городами ходят с небольшими интервалами - и практически без опозданий. Это существенно облегчает пересадки.

Аналогичный планмодернирзации железнодорожной инфраструктуры, получивший название Deutschlandtakt , хотят реализовать и в Германии. Однако достичь амбициозной цели к 2030 году, как планировалось ранее, уже невозможно. На реализацию плана могут уйти не годы, а десятилетия. Парламентский статс-секретарь Михаэль Тойрер (Michael Theurer), который является уполномоченным правительства ФРГ по железнодорожному транспорту, назвал его в интервью телеканалу ZDF проектом столетия. По оценкам депутата, полностью реализован он может быть к 2070 году.