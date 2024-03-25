Deutsche Bahn и профсоюз GDL урегулировали тарифный спор

Спустя четыре месяца споров, в ходе которых забастовки машинистов шесть раз приводили к остановке поездов по всей ФРГ, управлению железной дороги и профсоюзу удалось найти компромисс. Обещают, что стачек больше не будет.

После более чем четырех месяцев споров и шести забастовок профсоюза машинистов поездов управление немецкой железной дороги Deutsche Bahn (DB) и профсоюз GDL в понедельник, 25 марта, достигли соглашения в своем конфликте по вопросу о заработной плате, сообщает агентство dpa. О деталях соглашения обе стороны намерены объявить на отдельных пресс-конференциях в Берлине утром 26 марта. Ранее обе стороны договорились хранить молчание до завершения переговоров о зарплате, отмечает агентство, заверяя, что пассажирам и клиентам DB забастовки, длительное время ломавшие их планы, им больше не грозят.

Неоднократные забастовки GDL затронули миллионы пассажиров, и компания Deutsche Bahn в период стачек была в состоянии предоставить только базовый набор поездов дальнего следования, отмечает dpa. От забастовок пострадала экономика Германии, поскольку они затронули и грузовые перевозки. Институт немецкой экономики (IW) оценил затраты на общенациональную железнодорожную забастовку в 100 млн евро в день.

DB и GDL хотят сообщить о соглашении по заработной плате

Deutsche Bahn и профсоюз GDL хотят проинформировать общественность о достигнутом соглашении на совместной пресс-конференции в Берлине во вторник, 26 марта, в 11.30. Сообщается, что директор по персоналу DB Мартин Зайлер (Martin Seiler) за полтора часа до того отдельно выступит с заявлением перед журналистами.

Федеральные политики уже приветствовали разрешение спора, длящегося с ноября 2023 года. "Это важный сигнал безопасности и надежности для миллионов пассажиров и путешественников, которых ожидают пасхальные праздники", - сказала Изабель Кадемартори (Isabel Cademartori), эксперт по вопросам транспорта фракции СДПГ в бундестаге.

Чего требовал профсоюз

Шестая, последняя из забастовок немецких машинистов состоялась 12 марта и длилась 24 часа. В GDL указали на ее "неизбежность", объяснив это тем, что руководство DB с 19 января не представило нового предложения по урегулированию конфликта.

Главным требованием профсоюза было поэтапное сокращение рабочей недели с 38 до 35 часов для работающих посменно машинистов с сохранением прежнего оклада. Кроме того, GDL добивался от DB разовой инфляционной компенсации в размере 3000 евро и линейного повышения зарплат на 555 евро. Это примерно 15 процентов среднего оклада немецкого машиниста.

Руководство Deutsche Bahn критиковало это требование в связи с нехваткой машинистов, но на предыдущем раунде переговоров концерн был готов согласиться на 36-часовую рабочую неделю с полной компенсацией зарплаты в два этапа к 2028 году. Однако профсоюз под руководством его председателя Клауса Весельски (Claus Weselsky) отклонил это предложение. На прошлой неделе DB и GDL объявляли, что проведут переговоры за закрытыми дверями.

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