Немецкий концерн Deutsche Bahn терпит миллиардные убытки

Немецкий концерн Deutsche Bahn терпит миллиардные убытки21 марта 2024 г.
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn вновь зафиксировал миллиардные убытки. Общие обороты компании по итогам 2023 года снизились на 13 процентов до 45,2 млрд евро, сообщил Deutsche Bahn в четверг, 21 марта, в Берлине. Чистые убытки составили 2,35 млрд евро, что значительно выше, чем также отрицательный показатель 2022 года - 227 млн евро.
Негативная динамика немецкого государственного концерна связана, прежде всего, со сложной ситуацией в сфере грузовых перевозок и значительным снижением прибыли дочерней логистической компании Schenker, поясняют в руководстве Deutsche Bahn. На текущий год там ожидают роста чистой прибыли.
Возросло число пассажиров, снизилась пунктуальность
В то же время в 2023 году возросло число пассажиров Deutsche Bahn - на 5,8 процента до 1,8 млрд человек. Продажи билетов в межрегиональных пассажирских перевозках увеличились на 18,4 процента, в региональных - на 7,4 процента.
При этом вновь ухудшились показатели пунктуальности поездов Deutsche Bahn: в прошлом году вовремя либо с опозданием менее чем на 6 минут следовали 64,0 процента поездов дальнего следования и 91,0 процента региональных поездов (годом ранее эти показатели составляли соответственно 65,2 и 91,8 процента).
Председатель правления Deutsche Bahn Рихард Лутц (Richard Lutz) пообещал провести масштабные преобразования в концерне, направить больше инвестиций на модернизацию инфраструктуры и добиться большей пунктуальности поездов. "Совместно с федеральным правительством мы приняли решение о самой крупной и комплексной инвестиционной программе со времен железнодорожной реформы 1994 года", - сообщил он. По словам Лутца, в развитие железной дороги совместно с государством будет дополнительно инвестировано около 30 млрд евро. В 2023 году Deutsche Bahn осуществил инвестиции из собственных средств на рекордную сумму 7,6 млрд евро.
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