Немецкий концерн Deutsche Bahn терпит миллиардные убытки

По итогам 2023 года чистые убытки железнодорожного концерна Deutsche Bahn составили 2,35 млрд евро. Кроме того, уастились случаи опозданий поездов, а число пассажиров возросло.

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn вновь зафиксировал миллиардные убытки. Общие обороты компании по итогам 2023 года снизились на 13 процентов до 45,2 млрд евро, сообщил Deutsche Bahn в четверг, 21 марта, в Берлине. Чистые убытки составили 2,35 млрд евро, что значительно выше, чем также отрицательный показатель 2022 года - 227 млн евро.

Негативная динамика немецкого государственного концерна связана, прежде всего, со сложной ситуацией в сфере грузовых перевозок и значительным снижением прибыли дочерней логистической компании Schenker, поясняют в руководстве Deutsche Bahn. На текущий год там ожидают роста чистой прибыли.

Возросло число пассажиров, снизилась пунктуальность

В то же время в 2023 году возросло число пассажиров Deutsche Bahn - на 5,8 процента до 1,8 млрд человек. Продажи билетов в межрегиональных пассажирских перевозках увеличились на 18,4 процента, в региональных - на 7,4 процента.

При этом вновь ухудшились показатели пунктуальности поездов Deutsche Bahn: в прошлом году вовремя либо с опозданием менее чем на 6 минут следовали 64,0 процента поездов дальнего следования и 91,0 процента региональных поездов (годом ранее эти показатели составляли соответственно 65,2 и 91,8 процента).

Председатель правления Deutsche Bahn Рихард Лутц (Richard Lutz) пообещал провести масштабные преобразования в концерне, направить больше инвестиций на модернизацию инфраструктуры и добиться большей пунктуальности поездов. "Совместно с федеральным правительством мы приняли решение о самой крупной и комплексной инвестиционной программе со времен железнодорожной реформы 1994 года", - сообщил он. По словам Лутца, в развитие железной дороги совместно с государством будет дополнительно инвестировано около 30 млрд евро. В 2023 году Deutsche Bahn осуществил инвестиции из собственных средств на рекордную сумму 7,6 млрд евро.

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