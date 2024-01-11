ХДС требует от Берлина реакции на забастовку машинистов

Глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц заявил, что трудовой конфликт между машинистами и Deutsche Bahn вышел из-под контроля. Он раскритиковал "максималистские" требования профсоюза и бездействие правительства ФРГ.

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии - ХДС - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал федеральное правительство вмешаться в тарифный спор между профсоюзом машинистов GDL и железнодорожным концерном Deutsche Bahn. "Трудовой конфликт вышел из-под контроля", - заявил он дюссельдорфской газете Rheinische Post в четверг, 11 января, в связи с многодневной забастовкой машинистов. Как собственник железной дороги федерация несет ответственность за происходящее, добавил Мерц.

Чего требует профсоюз машинистов GDL

Центральный вокзал Кёльна в дни забастовки машинистов Фото: Marc John/IMAGO

Бастующие требуют сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю для тех, кто работаем по сменам, а также повысить зарплаты на 555 евро в месяц. Кроме того, в GDL настаивают на выплате машинистам единовременной компенсации за инфляцию в размере до 3000 евро. Железнодорожный концерн DB не принимает эти требования, ссылаясь на нехватку рабочей силы.

Председатель ХДС раскритиковал "максималистские требования" профсоюза. "Этой стране нужно не сокращение рабочего времени, а больше усилий", - заявил он. Кроме того, ситуацию, когда небольшой отраслевой профсоюз парализует работу такой крупной компании, как Deutsche Bahn, Мерц назвал неприемлемой.

Как реагирует на забастовку канцлер?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор не предпринимал попыток разрешить трудовой конфликт между GDL и Deutsche Bahn отмечает агентство dpa. На церемонии открытия завода по ремонту для скоростных поездов ICE в восточногерманском Котбусе он поприветствовал бастующих и выразил надежду на то, что "соглашение будет скоро достигнуто, и мы сможем полагаться на железную дорогу".



Общая забастовка, объявленная профсоюзом машинистов поездов GDL, началась с 02:00 в среду, 10 января, и должна закончиться 12 января в 18:00. На время стачки компания Deutsche Bahn ввела чрезвычайное расписание, в котором отменено около 80% поездов дальнего следования и значительное число региональных и пригородных поездов.

Вскоре после начала стачки глава GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky) пригрозил дальнейшими забастовками, если Deutsche Bahn не сделает нового предложения по урегулированию трудового конфликта.

Смотрите также: