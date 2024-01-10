В ФРГ началась забастовка машинистов пассажирских поездов

Забастовка, объявленная профсоюзом машинистов поездов, началась 10 января в 2.00 и должна закончиться 12 января в 18.00. До этого будет действовать временное чрезвычайное расписание Deutsche Bahn.

К стачке машинистов грузового транспорта в Германии присоединились и их коллеги на пассажирском транспорте - в ночь на среду, 10 января, началась трехдневная забастовка Профсоюза немецких машинистов (GDL). Как сообщил рано утромжелезнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) многочисленные его сотрудники бастуют с 2.00. На грузовом транспорте акция протеста началась накануне вечером в 18.00.

Ожидается, что общая забастовка продлится до 18.00 пятницы, 12 января. До этого будет действовать временное чрезвычайное расписание Deutsche Bahn, в котором отменено около 80 процентов поездов дальнего следования.

В DB пояснили, что чрезвычайное расписание предлагает "только очень ограниченный спектр услуг" междугородних, региональных поездов и электричек ближнего сообщения (S-Bahn). Пассажирам рекомендуют по возможности отложить поездки в указанный период или узнавать на официальном сайте DB актуальность того или иного сообщения в соответствии с чрезвычайным расписанием. По данным железной дороги, билеты на отмененные поезда остаются действительными: пассажиры могут совершить поездку в последующие дни после забастовки.

Также будут введены ограничения на региональные перевозки, хотя их объем будет варьироваться от региона к региону, объявила компания. Накануне вечером во Франкфурте-на-Майне земельный суд по трудовым спорам в Гессене отклонил во второй инстанции срочную апелляцию Deutsche Bahn против забастовки GDL. Право на обжалование решения суда отсутствует.

Фермеры тоже бастуют

Забастовка железнодорожников на этот раз усугублена тем, что проходит одновременно с общенациональными протестами фермеров, это может привести к заторам на автобанах Германии. Ранее представители бастующих фермеров объявили о проведении митингов, демонстраций с применением сельскохозяйственной техники и блокировании въездов на автомагистрали с понедельника, 8 января.

Протест фермеров вызвало главным образом решение федерального правительства отменить дотации на дизельное топливо и положить конец освобождению от транспортного налога на технику, используемую в сельском и лесном хозяйстве. Конституционный суд ФРГ объявил в ноябре неконституционным нецелевое использование 60 млрд евро кредитных средств, и правительству в декабре пришлось срочно сокращать расходную часть бюджета на 2024 год.

Компромисс между DB и GDL по-прежнему не найден

Железнодорожная забастовка - третья и самая продолжительная на сегодняшний день в рамках текущего спора о заработной плате между профсоюзом GDL и Deutsche Bahn. Железнодорожная компания Transdev также присоединилась к бастующим.

Вечером 9 января Deutsche Bahn призвал GDL вернуться за стол переговоров. Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) также призвал обе стороны к переговорам. "Должен быть найден способ, который устроит обе стороны. Для этого необходим диалог", - заявил политик в интервью газете Bild. Лидер GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky), напротив, подчеркнул, что железная дорога должна представить улучшенное предложение. "Вопрос о сокращении забастовки не обсуждается", - подчеркнул профсоюзный босс.

Пресс-секретарь DB Group Анья Брёкер (Anja Bröker) вечером 9 января, выступая перед журналистами, назвала забастовку машинистов "ненужной", "безрассудной" и "навязывающей (требования профсоюза. - Ред.) пассажирам". Железная дорога сделала "большой шаг" навстречу GDL в вопросе рабочего времени, но забастовку "уже невозможно предотвратить", заявила она.

Требования профсоюза машинистов GDL

Машинисты начали проводить забастовки осенью 2023 года после провала тарифных переговоров между профсоюзом и концерном DB. В GDL требуют сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю для сотрудников, работающих по сменам. Кроме того, в профсоюзе настаивают на повышении зарплат на 555 евро в месяц и предоставлении машинистам единовременной компенсации за инфляцию в размере до 3000 евро. Железнодорожный концерн считает эти требования невыполнимыми и готов обсуждать с профсоюзом только расширение существующих дополнительных моделей рабочего времени.

Ранее в GDL объявили о "рождественском перемирии", которым, по мнению руководства профсоюза, в DB "не воспользовались, чтобы сделать достойное обсуждения предложение". Компромисс, представленный концерном 5 января, в профсоюзе назвали "несущественным и оскорбительным".

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