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ОбществоГермания

В железнодорожной сети Германии произошел масштабный сбой

Павел Мыльников
7 сентября 2024 г.

Концерн Deutsche Bahn не назвал причину сбоя, вызвавшего перебои в движении поездов в центре Германии. Поездка скопились на станциях до устранения неполадок.

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Высокоскоростные поезда Intercity-Express на вокзале Касселя
Высокоскоростные поезда ICE на вокзале КасселяФото: Verena Schmitt-Roschmann/dpa/picture alliance

Технические помехи в железнодорожной сети привели к масштабному сбою в движении поездов в центральной части Германии. Сотрудники концерна Deutsche Bahn прилагают все усилия, чтобы бесперебойное движение составов возобновилось, сообщили в компании в субботу, 7 сентября.

Поезда в пострадавшем районе ожидают устранения неполадок на станциях, добавил представитель DB. Кроме того, перебои наблюдаются в движении пригородных электричек в землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, указал их оператор.

Жителей призвали пересесть на автобусы и трамваи

В концерне не назвали причину сбоя и предполагаемые сроки его устранения. Региональный транспортный оператор RMV призвал жителей пользоваться трамваями, автобусами или метрополитеном.

В северной части ФРГ пассажиров поездов дальнего следования предупреждают, что заторы наблюдаются уже в Ганновере из-за сбоя на маршруте в Мюнхен. Поездная бригада получила информацию об отказе радиосвязи в районе городов Кобленц, Франкфурт-на-Майне, Кассель и Вюрцбург.

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