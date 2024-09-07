В железнодорожной сети Германии произошел масштабный сбой

В железнодорожной сети Германии произошел масштабный сбой7 сентября 2024 г.
Технические помехи в железнодорожной сети привели к масштабному сбою в движении поездов в центральной части Германии. Сотрудники концерна Deutsche Bahn прилагают все усилия, чтобы бесперебойное движение составов возобновилось, сообщили в компании в субботу, 7 сентября.
Поезда в пострадавшем районе ожидают устранения неполадок на станциях, добавил представитель DB. Кроме того, перебои наблюдаются в движении пригородных электричек в землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, указал их оператор.
Жителей призвали пересесть на автобусы и трамваи
В концерне не назвали причину сбоя и предполагаемые сроки его устранения. Региональный транспортный оператор RMV призвал жителей пользоваться трамваями, автобусами или метрополитеном.
В северной части ФРГ пассажиров поездов дальнего следования предупреждают, что заторы наблюдаются уже в Ганновере из-за сбоя на маршруте в Мюнхен. Поездная бригада получила информацию об отказе радиосвязи в районе городов Кобленц, Франкфурт-на-Майне, Кассель и Вюрцбург.