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В Дании заявили о причастности ХАМАС к подготовке теракта

Жан Рофе
13 января 2024 г.

По данным прокуратуры Дании, к подготовке теракта была причастна палестинская террористическая группировка ХАМАС. Датская полиция в декабре объявила о задержании трех подозреваемых.

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Представители датской полиции на пресс-конференции в Копенгагене 14 декабря 2023 года
Представители датской полиции на пресс-конференции в Копенгагене 14 декабря 2023 годаФото: Martin Sylvest/AP/picture alliance

Подозреваемые в причастности к подготовке теракта в Дании, задержанные в декабре 2023 года, были связаны с палестинской террористической группировкой ХАМАС, сообщило агентство AFP в пятницу, 12 января, со ссылкой на датскую полицию. По ее данным, об этом заявил прокурор Андерс Ларссон, выступавший на закрытом слушании по этому делу в Высоком суде Восточной Дании.

14 декабря прошлого года представитель Службы безопасности и разведки Дании (PET) Флемминг Дрейер объявил, что в ходе облав в различных регионах страны полиция задержала трех человек, подозреваемых в планировании теракта. Он не привел каких-либо деталей о личностях задержанных или возможной цели теракта.

Министр юстиции Дании: "Угроза серьезная"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что силы безопасности Дании "предотвратили нападение, целью которого было убийство невинных граждан на европейской земле".

Всего по делу на данный момент проходят семь подозреваемых. Их предполагаемая связь с ХАМАС "подтверждает, что угроза для Дании серьезная", отметил в пятницу датский министр юстиции Петер Хуммельгорд. "Но, к счастью, у нас есть сильная полиция и разведка, которые делают все возможное, чтобы защищать нас каждый день", - сказал он.

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