Организатор "Евровидения" объяснил, почему не засчитал голоса 6 жюри

Организатор "Евровидения" сообщил, почему во втором полуфинале и в финале конкурса, состоявшихся 10 и 14 мая соответственно, были аннулированы результаты голосования национальных жюри из шести стран. Речь идет об Азербайджане, Грузии, Польше, Румынии, Сан-Марино и Черногории. Как следует из пресс-релиза Европейского вещательного союза, опубликованного в четверг, 19 мая, жюри из этих стран распределили между собой высшие баллы по итогам второго полуфинала.

Высшие баллы - аутсайдерам "Евровидения"

Такой результат резко отличался от итогов голосования жюри из 15 других стран, оценивавших выступления участников второго полуфинала. Эти жюри не дали пяти из названных стран места даже в первой восьмерке, что дало право Европейскому вещательному союзу усомниться в честности голосования. Сомнения вызвали и другие "особенности" оценок из шести стран.

В соответствии с правилами конкурса, результаты голосования жюри из Азербайджана, Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино и Черногории были аннулированы и заменены на агрегированные, то есть по совокупности итогов голосования жюри остальных стран. Как указывает Европейский вещательный союз, "учитывая беспрецедентный характер нарушений", итоги голосования жюри из шести проштрафившихся стран были признаны недействительными и в финале "Евровидения-2022".

Конкурс в этом году выиграла в Турине украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Германия заняла последнее место. Беларусь и Россия от участия в "Евровидении" были отстранены. Из шести стран, нарушивших правила голосования, Грузия, Сан-Марино и Черногория не вышли в финал, а Польша, Азербайджан и Румыния заняли на конкурсе 12, 16 и 18 места соответственно.

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