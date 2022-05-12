 Второй полуфинал ″Евровидения-2022″: победили сильные мужские голоса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.05.2022

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Культура и стиль жизни

Второй полуфинал "Евровидения-2022": победили сильные мужские голоса

Многие кандидатки на выход в финал конкурса в Турине не справились с волнением, в том числе, одна из фавориток - Корнелия Якобс из Швеции. Тем не менее телезрители увидят ее в финальном шоу.

Konstrakta из Сербии на сцене Евровидения-2022 в Турине

Konstrakta из Сербии на сцене "Евровидения-2022"

Второй полуфинал "Евровидения-2022", завершившийся в Турине поздно вечером в четверг, 12 мая, лучше всего подошел бы для пятничной телевизионной программы. По своей эмоциональной насыщенности и яркости шоу было бы заделом на выходные. Но в песенном конкурсе залог успеха - хорошая композиция, оригинальная постановка номера и, конечно, сильный голос.

Фавориты второго полуфинала "Евровидения-2022"

А в четверг его продемонстрировали в основном мужчины. Только три кандидатки смогли заручиться достаточной поддержкой жюри и телезрителей, чтобы снова выйти на сцену "Евровидения-2022". Среди них - одна из претенденток на место в первой финальной пятерке Корнелия Якобс из Швеции. Песня "Hold me closer" и постановка номера на нее, несмотря на кажущуюся простоту, - результат кропотливой работы. Это одна из самых красивых песен нынешнего конкурса. Однако во время репетиций Корнелия выступала гораздо стабильнее.

Корнелия Якобс из Швеции на Евровидении-2022 в Турине

Корнелия Якобс из Швеции на "Евровидении-2022" в Турине

Возможно, сказалось волнение. С ним не справились и другие участницы второго полуфинала. Тем сильнее на их фоне смотрелись Охман от Польши и Стефан из Эстонии. Музыкальный минимализм баллады "River" только подчеркивал силу голоса Охмана. Но если он чувствует себя комфортно в высокой тональности, то низкий голос и кантри-стиль композиции "Hope" ("Надежда") Стефана из Эстонии очень напомнили Джонни Кэша.

Надежда было оставила австралийца Шелдона Райли. Его трюк со снятием маски в виде свисающих то ли цепей, то ли кристаллов Сваровски удался не сразу. С 2015 года, когда представитель пятого континента впервые выступил на "Евровидении", Австралия за одним исключением всегда проходила в финал. В Турине это исключение правилом не стало. Шелдон Райли является олицетворением принципа разнообразия конкурса.

Румынская сальса, поющий вратарь и сильная женщина

С этим принципом, как и с танцором на сцене, флиртовал WRS из Румынии. Зажигательная румынская сальса пришлась по душе и жюри, и зрителям. Гораздо более сдержанно проявил себя на сцене бельгиец Джереми Макизе. Впрочем, к этому обязывал стиль его композиции в стиле соул/r'n'b. Примечательно, что основной вид деятельности Джереми - не пение, а игра в футбол. Он вратарь одного из клубов второй лиги в Бельгии.

The Rasmus из Финляндии на сцене Евровидения-2022 в Турине

The Rasmus представляют на "Евровидении-2022" Финляндию

На беспроигрышную карту в Турине поставили Азербайджан и Финляндия. Баллада "Fade to black", которую исполнил Надир Рустамли, написана международным коллективом, создавшим не один хит "Евровидения". А известная далеко за пределами Финляндии рок-группа The Rasmus гарантировала этой стране выход в финал с композицией "Jezebel". Речь в ней идет о сильной женщине, идущей своим путем.

Таковой является сербская исполнительница Konstrakta. Название песни "In corpore sano" - к известному выражению "В здоровом теле здоровый дух". Экспериментальной оказалась не только композиция в стиле инди-поп, но и постановка номера, во время которого Konstrakta постоянно моет в тазике руки. Абсурдность этого действия на сцене высмеивает завышенные общественные представления о красоте и здоровье.

Ну а третьей кандидаткой второго полуфинала, вышедшей в финал, стала Доминика Хашкова из Чехии. Помогли ей в этом участники коллектива "We are domi", солисткой которого она является. Энергичная электро-поп-композиция "Lights off" придется кстати в субботний вечер 14 мая, когда состоится финал "Евровидения-2022".

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    Автор: Андрей Бреннер


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