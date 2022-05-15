В атаке на "Евровидение-2022" подозревают российских хакеров

Неизвестные хакеры пытались воспрепятствовать проведению финала песенного конкурса "Евровидение-2022", но специалистам по борьбе с компьютерными преступлениями удалось им помешать. Об этом в своем Twitter сообщила в воскресенье, 15 мая, пресс-служба итальянской полиции.

Хакеры пытались проникнуть в компьютерную сеть конкурса в день первого полуфинала, 10 мая, а также провести так называемые DDoS-атаки во время финального голосования в ночь на 15 мая. По мнению экспертов, за атаками может стоять российская хакерская группа Killnet.

Россия была лишена возможности участвовать в 66-м "Евровидении" из-за агрессивной войны в Украине. Победу в конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra.

Жюри Грузии и Азербайджана отстранили от голосования в финале

В воскресенье, 15 мая, национальные вещатели Грузии и Азербайджана выразили недоумение опубликованными результатами голосования национальных жюри. Обе страны указали, что их жюри дали высший балл - 12 - Украине, а не Великобритании, как указано в итоговых таблицах конкурса. Согласно последним, Украина получила от жюри двух стран по 6 баллов.

Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что у Грузии и Азербайджана, а также еще четырех стран - Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино - после второй генеральной репетиции второго полуфинала "были выявлены определенные нарушения в результатах голосования". После чего они были заменены на "агрегированный результат".

"ЕВС крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты", - говорится в заявлении союза.

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