 Почему мы живем по григорианскому календарю | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.01.2022

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Культура и стиль жизни

Почему мы живем по григорианскому календарю

С 14 февраля 1918 года, уже больше ста лет, Россия живет по "новому стилю". В чем особенности григорианской системы летоисчисления?

Календарь в снегу

В большинстве стран мира система летоисчисления основана на циклическом вращении Земли вокруг Солнца. Этот солнечный календарь называют григорианским - в честь папы римского Григория XIII, по указу которого он был впервые введен взамен юлианского. По какому же принципу он функционирует?

Почему "завернули" календарь Юлия Цезаря

Современный календарь берет начало от древнеримского юлианского календаря, введенного Юлием Цезарем с 1 января 45 года до нашей эры и в сегодняшней России называемого "старым стилем". В юлианском календаре год начинался 1 января и включал, в среднем, 365,25 суток, то есть 365 дней и шесть часов.

Юлий Цезарь и папа римский Григорий XIII

Юлий Цезарь и папа римский Григорий XIII

Однако в результате многолетних наблюдений астрономы установили, что средняя продолжительность солнечного, или тропического, года - временного периода, за который Солнце завершает один цикл смены времен года, например, проходя между точками весеннего равноденствия либо от одного дня летнего солнцестояния до другого, - составляет 365,2422 суток. Иными словами, тропический год на 11 минут 14 секунд короче, чем год по юлианскому календарю. Такое несовпадение привело к тому, что каждые 128 лет в юлианском календаре накапливался один лишний день. К XVI веку разница составила целых десять суток.

И 4 октября 1582 года в целом ряде государств, где исповедовалось католичество, юлианский календарь был заменен на более точный - григорианский, принятый на основе постановления папы римского Григория XIII. Постепенно на него перешли почти все остальные страны мира. Россия ввела григорианский календарь только в 1918 году. Одними из самых последних принявших его стран стали Турция (1926) и Китай (1949).

Структура новой календарной системы

Реформа 1582 года заключалась в том, что десять лишних дней просто вычеркнули, и следующим днем после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. Систему исчисления времени привели в соответствие циклическому обращению Земли вокруг Солнца. Продолжительность года была принята равной 365,2425 суток, то есть 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд. Правило високосных лет изменили, и средний календарный год стал лучше соответствовать году солнечному (тропическому).

Начиная с 1582 года високосным, когда вводится дополнительный день (29 февраля), год является в двух случаях: либо он кратен 4, но при этом не кратен 100, либо кратен 400. Правда, распределение високосных лет таково, что несоответствия с протяженностью тропического года все равно не избежать. Однако оно ничтожно: по итогам подсчетов, за 10 тысяч лет разница составит всего лишь одни сутки.

Наступают периоды, когда Солнце "останавливается". В году два солнцестояния: зимнее (когда солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом) и летнее (когда солнце находится наиболее высоко над горизонтом). В это время наблюдаются соответственно самый короткий день (с самой продолжительной ночью) и самая короткая ночь (с самым длинным днем). В северном полушарии зимнее солнцестояние приходится на 21 и 22 декабря, а летнее - на 21 и 22 июня. В южном полушарии все наоборот: 21 и 22 декабря происходит летнее, а 21 и 22 июня - зимнее солнцестояние. Но поскольку каждые четыре года наступает год високосный, эти даты могут немного смещаться.

Старый Новый год

К слову, в древности особым событием считалось зимнее солнцестояние. В старину многие населявшие планету народы воспринимали самую длинную ночь как высшую точку властвования Смерти и сил Тьмы. И когда зимнее солнцестояние прекращалось и световой день опять шел на увеличение, начиналось всеобщее веселье и ликование: люди праздновали "рождение нового Солнца". Предполагается, что как раз поэтому первые христиане стали отмечать в этот период Рождество Христово.

Между прочим, Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Украинская, Черногорская православные церкви григорианскую реформу так и не приняли и до сих пор живут по "старому стилю" - например, празднуют Рождество не 25 декабря, а 7 января. Аргументируется это тем, что юлианский календарь освящен многовековой традицией церкви.

Защитники старой календарной системы ссылаются и на то, что в случае перехода на "новый стиль" с сохранением традиционной системы вычисления дня Пасхи возникнет немало путаницы, и нарушений богослужебного устава тогда не избежать. Однако немало верующих из числа православных все чаще обращаются к духовенству с требованием в конце концов перейти на григорианскую календарную систему.

А вот празднование Нового года по юлианскому календарю давно стало традицией как у верующих, так и у атеистов. Старый Новый год, который наступает в ночь с 13 на 14 января, любят отмечать в Сербии, Черногории, Македонии, Швейцарии, но особенно - в России и других постсоветских республиках.

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    Цветущая Германия

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  • Вереск в Люнебургской пустоши

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  • Подсолнухи в Бранденбурге

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  • Безвременники осенние в Баварии

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    Автор: Максим Нелюбин


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