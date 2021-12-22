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Почему Берлин хотя и грозит Кремлю жесткими санкциями, но не хочет поставлять Киеву летальное оружие (21.01.2022)

Берлин отказывается поставлять Украине вооружения. Многие политики полагают, что это будет способствовать лишь эскалации конфликта с Россией. Тем не менее голоса тех, кто считает такую линию ошибочной, звучат все громче. Германия уже не раз призывала Москву отвести войска от украинской границы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Москву ждет жесткий ответ в случае возможного вторжения.