По всей Германии проходят десятки пасхальных маршей за мир

Люди в Кельне, Дуйсбурге, Берлине и других городах выходят на улицы, чтобы призвать к более активным переговорам в войне России против Украины и в секторе Газа.

Традиционные пасхальные марши в Страстную субботу, 30 марта, проходят по всей Германии. Основные требования выходящих на улицы - скорейшее начало переговоров в войне России против Украины и Израиля против ХАМАС в секторе Газа, ядерное разоружение и сокращение расходов на оборону. В некоторых городах к митингам присоединились пропалестинские демонстранты.

По данным полиции, около 300 человек собрались на акцию в Кельне, еще 200 - в Дуйсбурге. В Берлине в марше поучаствовали 3500 человек. Демонстрации также запланированы в Бонне, Бремене, Ганновере, Лейпциге, Штутгарте, Мюнхене и других крупных городах ФРГ.

Организаторы акций - за мирное решение конфликтов по всему миру

Организаторы акций из национального объединения антивоенных организаций и групп Германии - Netzwerk Friedenskooperative (NF) - ранее заявили, что считают недопустимым сводить дискуссии о войне к дальнейшим поставкам вооружений: "На пасхальных маршах мы призываем правительство ФРГ выступить за переговоры и дипломатию и внести свой вклад в то, чтобы оружие замолчало. В Украине, в Израиле, Палестине и по всему миру", - приводит слова представителя NF Кристиана Голла (Kristian Golla) агентство epd.

Немецкие чиновники выступают за продолжение помощи Украине

Высокопоставленные чиновники при этом, напротив, говорят о необходимости дальнейшей поддержки Украины и увеличения вложений в безопасность Германии. "Мы все стремимся к миру, - заявил в своем пасхальном обращении федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). - Именно поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир столько, сколько потребуется. Мы также делаем это ради собственной безопасности".

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Robert Habeck), в свою очередь, отметил, что с уважением относится к тем, кто выступает против отправки оружия в Украину, но призвал не "путать жертву с преступником". "Мы жаждем мира, да. Но печальный и честный ответ таков: не похоже, что будет быстрый и хороший конец, даже если бы нам хотелось думать иначе", - сказал он.

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