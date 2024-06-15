Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

Экс-премьер Словакии в апреле выиграл во втором туре президентских выборов. Пеллегрини призывает к осторожности в военной помощи Украине.

Бывший глава правительства Словакии Петер Пеллегрини официально вступил в должность президента страны. В субботу, 15 июня, 48-летний социал-демократ принял присягу на торжественной церемонии в Братиславе.

В инаугурационной речи Пеллегрини призвал граждан страны объединиться. По его словам, он хочет завоевать уважение и тех словаков, которые за него не голосовали.

Пеллегрини считается союзником премьер-министра Роберта Фицо, который несколько недель назад был тяжело ранен в результате покушения и не мог лично присутствовать на инаугурации.

Пеллегрини выиграл выборы во втором туре

Лидер партии "Голос - социальная демократия", входящей в правящую коалицию, Петер Пеллегрини выиграл в апреле во втором туре президентских выборов у своего оппонента - члена либеральной партии "Свобода и солидарность" Ивана Корчока. Он набрал 53,1% голосов, тогда как Корчок - 46,8%.

Пеллегрини заявляет, что выступает за преодоление "глубокого внутриполитического раскола" в Словакии и призывает к "осторожности" в вопросе поставок оружия Киеву. Президент Словакии выполняет преимущественно представительские функции. Он назначает премьер-министра и членов правительства и является главнокомандующим вооруженными силами.