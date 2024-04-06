На президентских выборах в Словакии победил Пеллегрини

После подсчета более 99% голосов Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Киеву, победил своего прозападного оппонента с отрывом в более 6% голосов.

Спикер парламента Словакии и глава партии "Голос - социальная демократия", входящей в правящую коалицию, Петер Пеллегрини выиграл во втором туре президентских выборов у своего оппонента - члена либеральной партии "Свобода и солидарность" Ивана Корчока. Об этом вечером в воскресенье, 7 апреля, после подсчета более 99,9% голосов сообщает Центральная избирательная комиссия. По ее данным, Пеллегрини набрал 53.1% голосов, тогда как Корчок - 46.8%. Иван Корчок признал поражение и поздравил победителя.

Во время первого тура президентских выборов, прошедших 23 марта, ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов. Явка избирателей во втором туре значительно увеличилась по сравнению с первым, достигнув 61%.

Корчок поддерживает Украину, а Пеллегрини говорит об "осторожности"

Среди всех нынешних кандидатов в президенты Словакии Корчок отличается самым высоким уровнем поддержки Украины в своих высказываниях. Политик выступает за решительную военную поддержку Киева, что может сделать его прямым оппонентом левонационалистическому правительству премьер-министра Роберта Фицо, который во время своей кампании и после избрания на должность отметился пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. Так, одним из первых решений Фицо на посту премьера стал запрет на выделение военной помощи Украине на безвозмездной основе.

Противоборствующий Корчоку Пеллегрини возглавляет партию "Голос - социальная демократия", которую он основал, в прошлом выйдя из партии Фицо "Направление - социальная демократия". При этом партия Пеллегрини входит в нынешнюю правительственную коалицию Фицо. Сам Пеллегрини заявляет, что выступает за преодоление "глубокого внутриполитического раскола" в Словакии и призывает к "осторожности" в вопросе поставок оружия Киеву.

Смотрите также: