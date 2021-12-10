Шольц и Макрон выступили за возрождение "нормандского формата"

Лидеры Германии и Франции высказались за возрождение "нормандского формата" с участием представителей Берлина, Парижа, Киева и Москвы для урегулирования конфликта на востоке Украины "Заложены хорошие основы, которые необходимо реанимировать (...), например сотрудничество в "нормандском формате", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в пятницу, 10 декабря, по окончании встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Первый зарубежный визит нового главы германского правительства был совершен во Францию - по традиции.



По словам Шольца, между Берлином и Парижем есть общее понимание того, "что нерушимость границ в Европе является одним из принципов, который все в Европе должны принять ради общей безопасности". "Мы все с беспокойством наблюдаем за ситуацией на украинской границе", - заявил канцлер ФРГ.

Макрон: "Нормандский формат" сохраняет значимость

"Нормандский формат" продолжает сохранять свою значимость", - подтвердил Эмманюэль Макрон. Оба политика приветствовали инициативу президента США Джо Байдена, который тремя днями ранее провел видеосаммит со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "Все инициативы дополняют друг друга", - подчеркнул Макрон, который утром 10 декабря беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры Германии и Франции подчеркнули также стремление двух стран к взаимному сотрудничеству. "Речь идет о том, как мы можем сделать Европу сильной, о европейском суверенитете во всех измерениях. Это и экономические вопросы, вопросы безопасности и внешней политики", - отметил Олаф Шольц.

"Важно, чтобы мы действовали в одном направлении, чтобы мы работали вместе", - указал федеральный канцлер. По его словам, нынешний визит был не просто дружеским - в его ходе были рассмотрены все конкретные вопросы, которые окажутся на повестке дня в ближайшем будущем.

Макрон надеется на сотрудничество с ФРГ как при Меркель

Глава французского государства со своей стороны также заявил о продолжении тесного сотрудничества между Францией и Германией, как это было и при прежнем канцлере Ангеле Меркель (Angela Merkel). "Мы проявили волю к совместной работе", - подчеркнул Макрон.

Кроме того темами первой встречи лидеров двух ведущих стран ЕС были европейское сотрудничество, изменение климата, цифровизация и миграция.

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Новое правительство Германии Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал преемником Ангелы Меркель (Angela Merkel). 63-летний Шольц был вице-канцлером и главой Минфина в прежнем правительстве, а до этого бургомистром Гамбурга. Имеет репутацию трезвого, прагматичного и сдержанного политика. За период пандемии его популярность в партии и политический рейтинг резко возросли.

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Новое правительство Германии Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, зато Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и к тому же самой молодой главой МИД ФРГ. В кабинете Шольца Бербок считается самым решительным противником российского газопровода "Северный поток - 2".

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Новое правительство Германии Нэнси Фезер Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

Новое правительство Германии Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии Фолькер Виссинг Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии Марко Бушман Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии Беттина Штарк-Ватцингер Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

