 Макрон наградил Меркель Большим крестом ордена Почетного легиона | Новости из Германии о Германии | DW | 04.11.2021

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Германия

Макрон наградил Меркель Большим крестом ордена Почетного легиона

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель совершила прощальный визит во Францию. В бургундском Боне она встретилась с президентом страны Эмманюэлем Макроном, его женой Брижит и пообщалась с горожанами.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон в Боне

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон в Боне

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) Большим крестом ордена Почетного легиона. Вечером в среду, 3 ноября, во время прощального визита Меркель во Францию Макрон отметил заслуги Меркель в сохранении европейского единства.

Визит проходил в городе Бон в Бургундии и стал завершающим за время плодотворного сотрудничества между Макроном и Меркель, сообщил Елисейский дворец. Оба лидера в сопровождении супругов пообщались с горожанами и провели встречу, посвященную личным и международным темам.

И.о. канцлера напомнила, что Макрон уже четвертый французский президент, с которым она сотрудничала за те 16 лет, что возглавляет правительство ФРГ. "С каким бы президентом я ни работала, прекрасным было всегда то, что мы представляли одну и ту же систему ценностей, но первые мысли у нас почти всегда были разными", - заявила она.

Меркель будет исполнять обязанности канцлера до создания нового правительства

Большой крест ордена Почетного легиона является высшей степенью главной награды Франции. Орден Почетного легиона учрежден в 1802 году первым консулом Французской Республики Наполеоном Бонапартом и остается во Франции знаком государственного признания выдающихся заслуг.

Ангела Меркель возглавила правительство ФРГ в 2005 году, она официально перестала быть федеральным канцлером 26 октября, в день учредительного заседания бундестага 20-го созыва, но продолжит исполнять обязанности канцлера до приведения к присяге нового правительства ФРГ.  В октябре 2018-го Меркель объявила, что в выборах в бундестаг в 2021 году не будет участвовать в качестве кандидата на пост канцлера.

Смотрите также:

  • Карикатура на Ангелу Меркель в журнале El Jueves

    Многогранная Меркель

    Евро или кнут?

    В 2011 году, в разгар европейского долгового кризиса, испанский сатирический журнал El Jueves изобразил канцлера ФРГ в образе домины. "Клеймо или кнут?" - спрашивает она Мариано Рахоя, который на тот момент занимал пост главы правительства Испании. "Как получится", - хнычет он в ответ. Карикатурой журнал хотел сказать, что условия получения Испанией финансовой помощи были слишком жесткие.

  • Портрет Ангелы Меркель в газете Demokratie

    Многогранная Меркель

    Сравнение с Гитлером

    Греция также оказалась в эпицентре европейского долгового кризиса. Стране было не выжить без финансовой помощи. Ангела Меркель пообещала содействие, но взамен потребовала жестких мер экономии. Греческая пресса, например, ежедневная газета Demokratie от 9 февраля 2012 года, проводит параллели с немецкой оккупацией Греции во время Второй мировой войны.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Uwazam Rze

    Многогранная Меркель

    Меркель в концлагере

    Аллюзии на "третий рейх" появляются и в польских газетах. В 2013 году правый еженедельный журнал Uwazam Rze изобразил Меркель в образе заключенной концлагеря. Поводом стал один немецкий телевизионный фильм, посвященный событиям Второй мировой войны. В Польше восприняли нарушением исторической правды то, как в фильме была показана польская Армия Крайова и как были представлены немцы.

  • Портрет Ангелы Меркель в китайском журнале

    Многогранная Меркель

    Покерфейс в Пекине

    Непроницаемое лицо и пронзительный взгляд - так изобразил Ангелу Меркель этот китайский журнал в декабре 2011 года, что говорит об определенном уважении к канцлеру ФРГ. Номер вышел накануне визита Меркель в Китай, где она обсуждала роль Китая в стабилизации еврозоны с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале New Statesman

    Многогранная Меркель

    Терминатор Меркель

    Имидж всесильного политика прочно приклеился к Меркель. В июне 2012 года британский политический журнал New Statesman изобразил канцлера ФРГ в образе Терминатора из одноименного боевика с Арнольдом Шварценеггером. По мнению журнала, Меркель является самым опасным немецким лидером со времен Адольфа Гитлера - и более опасным, чем такие правители, как Ким Чен Ын.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Spiegel

    Многогранная Меркель

    Добрая Ангела

    В 2015 году имидж Меркель резко изменился. После того как Венгрия отказалась принимать сирийских беженцев и возникла угроза гуманитарной катастрофы, Меркель приняла судьбоносное решение: она открыла для беженцев границы Германии. Ее фраза "Мы справимся!" вошла в историю и принесла Меркель большую популярность, особенно за рубежом.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Point

    Многогранная Меркель

    Жаль, что не француженка

    Суровый имидж Ангелы Меркель времен кризиса еврокризиса остался в прошлом. Теперь международная пресса подчеркивает ее человечность. В 2015 году французский журнал Le Point вышел с заголовком: "Невероятная мадам Меркель. Если бы только она была француженкой..." и констатирует ее метаморфозу из "строгой" в "щедрую" мадам.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Time

    Многогранная Меркель

    Канцлер свободного мира

    В 2015 году журнал Time Magazine присвоил Ангеле Меркель титул "Человек года" и назвал ее "канцлером свободного мира". Она использует свое милосердие как оружие, говорится в публикации. Художник из Северной Ирландии Колин Дэвидсон, чей портрет Меркель украшает обложку, попытался уловить "достоинство, милосердие и человечность канцлера".

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Wprost

    Многогранная Меркель

    Дежавю из Польши

    Милосердие и человечность все еще отказываются видеть в Ангеле Меркель польские СМИ. Еженедельный журнал Wpros в январе 2016 года вышел под заголовком "Они хотят снова контролировать Польшу". Фотомонтаж с канцлером ФРГ в окружении важных представителей ЕС, таких как тогдашний президент Еврокомиссии Юнкер, напоминает историческую фотографию Гитлера с его свитой.

  • Портреты Ангелы Меркель в немецких газетах и журналах

    Многогранная Меркель

    Критический взгляд изнутри

    В Германии имидж Ангелы Меркель существенно потускнел в результате ее позиции в отношении беженцев. На выборах 2017 года ее партия ХДС потеряла много голосов в пользу правоконсервативной AfD. Немцы начали обсуждать коалицию "Ямайка", которую могли бы образовать христианские партии с либералами и "зелеными". Так выглядели в то время страницы немецких газет и журналов.

  • Обложка книги Канцлер. Портрет эпохи

    Многогранная Меркель

    Конец эпохи

    В выборах 2021 года Ангела Меркель решила не участвовать. Она добровольно уходит с политической арены после 16 лет во главе правительства Германии. В прессе и книгах сейчас часто можно прочитать о конце "эпохи" как, например, в биографии, написанной Урсулой Вайденфельд.

    Автор: Беттина Бауман, Элла Володина


Смотреть видео 52:34

Ангела Меркель: канцлер в эпоху кризисов. Документальный фильм DW

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