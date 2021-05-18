Первый полуфинал "Евровидения" начался в Роттердаме

Манижа из России и Go_A от Украины - среди участников первого отборочного тура "Евровидения-2021". Конкурс проходит при соблюдении жестких эпидемиологических норм.
Арена Ahoy в Роттердаме, где проходит "Евровидение-2021"
Музыкальный конкурс "Евровидение" вернулся на телеэкраны после двухлетнего перерыва. Во вторник вечером, 18 мая, в 22 часа по московскому времени в концертно-спортивном комплексе Ahoy в Роттердаме прозвучали привычные для фанатов фанфары, оповестившие о начале первого полуфинала"Евровидения-2021". По мнению большинства журналистов, освещающих конкурс, это самый сильный из двух полуфиналов этого года.
Фавориты "Евровидения-2021"
Манижа на сцене "Евровидения-2021" в Роттердаме
В нем принимают участие Дестини, представляющая Мальту, и Элена Цагрину, выступающая за Кипр. По прогнозам букмекеров, в общем зачете они претендуют на места в первой пятерке. Все шансы на выход в финал есть у украинского коллектива Go_A, группы из Литвы The Roop, а также - у россиянки Манижи. Среди 16 участников первого финала разыгрываются 10 путевок в финал.
Поздно вечером 17 мая во время генеральной репетиции шоу, проходящего с участием зрителей в зале, у Дестини, Go_A и Роксен из Румынии возникли проблемы со звуком в наушниках. Из-за этого организаторы вынуждены были пойти на экстраординарные меры - дать исполнителям возможность выступить еще раз.
Go_A на "Евровидении-2021" в Роттердаме
Дело в том, что во время этой репетиции оценки конкурсантам выставляют национальные жюри. Их баллы складываются с оценками телезрителей. А они проголосуют в прямом эфире во время трансляции первого полуфинала "Евровидения" во вторник. Около полуночи по московскому времени станет известно, кто выйдет в финал. Он состоится в субботу, 22 мая.
Коронавирус и "Евровидение"
Нынешний конкурс должен был пройти в Роттердаме в мае 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса не состоялся. Проведение "Евровидения" в этом году стало возможным благодаря спаду третьей волны пандемии в Европе и при соблюдении строжайших эпидемиологических мер. Все участники, технический персонал и журналисты, аккредитованные в Роттердаме, должны не реже 48 часов сдавать тест на ковид. Только при наличии актуального отрицательного теста в зал допускаются зрители. Однако их число было сокращено до 3,5 тысяч. Это примерно пятая часть арены в Роттердаме.
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Фавориты ''Евровидения-2021''
Участники и фавориты
Финал конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определится в ходе полуфиналов 18 и 20 числа. Автоматически в финал проходят представители страны-хозяйки (Нидерландов) и "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. DW о тех, кто заслужил место в топ-10.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Maneskin, Италия
Гламурные, андрогенные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Дестини, Мальта
"Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Барбара Прави, Франция
Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Тикс, Норвегия
Нет, на сцене не Филипп Киркоров, а Тикс из Норвегии. Налобная повязка, шуба и солнцезащитные очки - его постоянные атрибуты. Очки скрывают нервный тик, которым болен исполнитель. Болезнь Андреас Хаукеланд обыграл в своем сценическом псевдониме. Один из трогательных моментов конкурса - когда во время выступления Андреас ненадолго снимает очки.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Элена Цагрину, Кипр
Припев танцевальной композиции "El Diabolo" почти один в один напоминает припев песни Леди Гага. Но это, похоже, не смущает ни Элену Цагрину, ни ее поклонников. На Кипре Элене пришлось объяснять особо рьяным критикам, что речь не идет о поклонении дьяволу, а всего лишь о том, что свое сердце она отдала плохому парню.
"Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Манижа, Россия
Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Daði og Gagnamagnið, Исландия
По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения".
Фавориты ''Евровидения-2021''
The Roop, Литва
"Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Йендрик, Германия
Про то, как важно быть терпимым, поет Йендрик из Германии в "I don't feel hate". Немного кантри, яркие цвета и живой пацифистский символ на сцене - то, чем запомнится выступление уроженца Гамбурга. В этом городе родился и Карл Лагерфельд. Йендрик говорит также быстро, как говорил и известный модельер. В школе им это что ли преподавали?