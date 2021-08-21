 Перед выборами в бундестаг ФРГ социал-демократы увеличивают отрыв от консерваторов | Новости из Германии о Германии | DW | 29.08.2021

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Германия

Перед выборами в бундестаг ФРГ социал-демократы увеличивают отрыв от консерваторов

Если бы выборы в бундестаг состоялись на этой неделе, за СДПГ проголосовали бы 24 процента избирателей, за консервативный блок ХДС/ХСС - 21 процент, за "зеленых" - 17 процентов.

Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц

Плакаты с портретом кандидата в канцлеры от СДПГ Олафа Шольца можно увидеть практически во всех населенных пунктах Германии

За четыре недели до выборов в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) укрепляет лидерство в рейтингах и увеличивает отрыв от главного соперника - консервативного блока, состоящего из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Если бы выборы состоялись сейчас, то за социал-демократов были бы готовы проголосовать 24 процента избирателей, что на два процентных пункта выше, чем неделю назад. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье, 29 августа, результаты опроса института Insa по заказу издания Bild am Sonntag.

В ходе того же опроса консерваторы получили 21 процент голосов (минус один процентный пункт за неделю). Результат ХДС/ХСС, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), стал наиболее низким за всю историю проведения опросов Insa.

Без изменений остались результаты партии "Союз-90"/"зеленые" (17 процентов) и либералов из Свободной демократической партии (СвДП) (13 процентов). Популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия потеряли в ходе данного опроса по одному процентному пункту в сравнении с данными за предыдущую неделю и набрали соответственно 11 и 6 процентов. Остальные партии, не входящие в бундестаг нынешнего созыва, в совокупности набрали в ходе опроса Insa около 8 процента голосов.

Другие опросы с аналогичными результатами

Аналогичные результаты были выявлены в ходе других опросов за последнюю неделю. В частности, 24 августа опрос, проведенный институтом Forsa, впервые за многие годы выявил лидерство СДПГ. ХДС/ХСС за неделю потерял один процентный пункт симпатий избирателей, набрав 22 пункта, что стало худшим показателем консервативного блока за всю историю опросов, проводимых Forsa с 1984 года. В свою очередь СДПГ на два процентных пункта улучшила свои показатели и с 23 процентами впервые за 15 лет опередила ХДС/ХСС.

По результатам опубликованного 27 августа опроса социологического института YouGov, социал-демократов готовы поддержать 24 процента избирателей (на 8 процентных пунктов больше, чем по данным на конец июля), консерваторов - 22 процента (минус 6 процентных пунктов).

Предвыборные опросы представляют собой лишь картину мнений на момент проведения исследования и не являются прогнозами результатов голосования.

Кандидаты на пост канцлера ФРГ Анналена Бербок, Армин Лашет и Олаф Шольц

Кандидаты на пост канцлера ФРГ Анналена Бербок, Армин Лашет (в центре) и Олаф Шольц

Первая прямая дуэль трех кандидатов в канцлеры

Вечером 29 августа состоится телевизионная дуэль кандидатов на пост канцлера ФРГ от ключевых партий. Впервые в таких дебатах будут участвовать не два, а три претендента: помимо представителя ХДС/ХСС Армина Лашета (Armin Laschet) и лидера социал-демократов Олафа Шольца (Olaf Scholz), со своей позицией выступит представительница "зеленых" Анналена Бербок(Annalena Baerbock). Первый прямой обмен мнениями кандидатов в канцлеры будет транслироваться на протяжении почти двух часов в прямом эфире телеканалов RTL и n-tv.

Если бы в Германии проходили прямые выборы федерального канцлера, то на данный момент Лашет, выступающий преемником Меркель в качестве кандидата ХДС/ХСС, по результатам опроса Insa, набрал бы лишь 10 процентов голосов (минус 2 процентных пункта за неделю). Социал-демократ Шольц получил бы 31 процент (минус 3 процентных пункта), кандидат "зеленых" Бербок - 14 процентов (плюс 1 процентный пункт).

Опрос Insa был проведен с 23 по 27 августа среди 2249 человек. Выборы в германский бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформирована правительственная коалиция во главе с федеральным канцлером.

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    Автор: Ирина Филатова


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Выборы в бундестаг уже скоро: что говорят опросы?

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