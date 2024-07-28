С полигона под Белгородом сбежали заключенные-контрактники

Девять заключенных, ранее подписавших контракты с Минобороны РФ, сбежали с военного полигона Корочанского района, пишет "Пепел". Кроме того, сбежал инструктор бригады заключенных.

Девять заключенных, ранее подписавших контракты с министерством обороны РФ для участия в войне против Украины, сбежали с военного полигона Корочанского района Белгородской области. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщило издание "Пепел".

СМИ опубликовало ориентировку, которая поступила в местные отделения полиции. Согласно ей, сбежавших зовут Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер, Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин. Двое из них отбывали наказания в колониях за убийства, двое - за нанесение тяжких телесных повреждений, еще один заключенный - за похищение человека, остальные - "по более мягким статьям".

"Побег заключенные совершили 26 и 27 июля. В ориентировке говорится, что предположительно заключенные могут находиться на территории Белгорода или Шебекино", - пишет "Пепел", уточняя, что контрактники после поступления на службу "не прошли испытательный срок". Шестеро самовольно покинули полигон 26 июля, еще трое сделали это на следующий день. Есть ли у сбежавших при себе оружие - в ориентировке не уточняется.

Сбежал и инструктор штурмового отряда

Кроме того, Telegram-канал Astra сообщает, что из одной из воинских частей, находящихся на территории Украины, сбежал инструктор в 138-й штурмовой бригаде подразделения "Шторм Z" Евгений Зарубин. Это подразделение состоит в основном из российских заключенных. По сведениям Astra, беглеца разыскивают в Курской области, у него нет с собой оружия, в федеральный розыск его пока объявлять не планируют.

Как отмечается, Зарубин ранее записал эмоциональное видео о больших потерях отряда в бою возле города Волчанск Харьковской области. По его словам, он смог вывести оттуда только две трети подразделения, которым командовал. Позже Зарубина заставили записать опровержение, пишет "Пепел".

Заключенным предстоит воевать до "конца войны"

После начала полномасштабного вторжения в Украину и нескольких чувствительных поражений российской армии в России начали массово вербовать заключенных из колоний и отправлять их на войну. До весны 2023 года этим занималась частная военная компания "Вагнер" Евгения Пригожина. Затем заключенных стали вербовать в подразделение "Шторм Z", которое напрямую подчиняется Минобороны РФ.

С 2022 года наемники Белгородской области получали помилования и выходили на свободу в обмен на полугодовое участие в боевых действиях. Указы о помиловании подписывал президент РФ Владимир Путин. Позже Русская служба британской медиакомпании ВВС сообщала, что уехавшие воевать против Украины заключенные получают теперь условное освобождение, а служить по контракту им предстоит до "конца войны".