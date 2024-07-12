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Под Белгородом военный открыл стрельбу и сбежал из части

Жан Рофе
12 июля 2024 г.

В Белгородской области контрактник из Чувашии застрелил двух сослуживцев и сбежал из части на границе с Украиной. В области объявлен план "Перехват".

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Российский военный в Белгородской области (фото из архива)
Российский военный в Белгородской области (фото из архива)Фото: Alexei Gavrish/dpa/TASS/picture alliance

В селе Козинка Белгородской области, расположенном на границе с Украиной, российский военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам, после чего сбежал из воинской части. Об этом сообщили в пятницу, 12 июля, несколько Telegram-каналов, в том числе "Пепел", Baza и Shot. Предположительно, есть погибшие и пострадавшие.

Инцидент произошел вечером 11 июля. По данным Shot, контрактник застрелил двух сослуживцев и ранил еще одного. Изначально предполагалось, что военнослужащий взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но, как указывает Baza, оружие нашли недалеко от места происшествия.

Белгородское издание "Пепел" пишет, что, по предварительным данным, мужчина открыл стрельбу из-за того, что "хотел дезертировать - и не смог найти другого выхода". По информации Shot, причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.

Анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник сообщает, что стрельба произошла после распития алкоголя. "Предварительно, двое военнослужащих оскорбили сослуживца, а тот сначала сделал им предупреждение, а когда издевки повторились, то в ответ убил их из пулемета и скрылся. Известно, что стрелок бросил пулемет, из которого устроил стрельбу, во время отхода, сейчас убийцу разыскивают", - говорится в сообщении.

В регионе объявлен план "Перехват", беглеца ищут

В Белгородской области объявлен план "Перехват". Shot отмечает, что сбежавшего военного ищут более десяти часов. По одной из версий, которую приводит канал, мужчина мог "пересечь границу и уйти на территорию Украины".

Согласно опубликованной ориентировке, стрелявшего зовут Алексей Журавлев, ему 28 лет, он родом из Чувашии. В документе указано, что он рядовой, должность военного - наводчик. Telegram-канал Astra выяснил, что он жил в Чебоксарах. В 2011 году его судили за грабеж в составе группы. До заключения контракта с министерством обороны Журавлев работал установщиком окон и монтажником труб.

По информации RT, мужчина подписал контракт с Минобороны в прошлом году. Издание пишет, что против военного возбудили дело о дезертирстве и покушении на убийстве.

 

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