В суды РФ за год передано более 5000 дел о побеге со службы

По состоянию на 29 декабря в российские военные суды за 2023 год поступило 5 024 дела о самовольном оставлении части, согласно сведениям, собранным изданием "Медиазона". Это исторический рекорд.

В российские военные суды за уходящий год поступило 5 024 дела о самовольном оставлении части (статья 337 УК РФ). Такие сведения собрала "Медиазона" по состоянию на пятницу, 29 декабря. "Такое количество дел о бегстве со службы стало абсолютным историческим рекордом", - утверждает издание. По подсчетам "Медиазоны", в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, в суд передали только 1 001 дело, а за год до этого - 615 дел.

По более жесткой статье о дезертирстве (338 УК РФ) в 2023 году в суды передали 148 дел, что в шесть раз больше, чем годом ранее, пишет "Медиазона".

Согласно приведенному изданием графику, к концу 2023 года военные суды вышли на "стабильный темп" - 500 приговоров за самовольное оставление части в месяц, то есть более ста решений в неделю. "Медиазона" утверждает, что проведенный ею анализ выявил значительную долю условных приговоров, "чтобы военного можно было отправить обратно на фронт".

Число желающих дезертировать также возросло

Количество обращений российских солдат, воюющих в Украине, за услугами по организации дезертирства выросло за последние месяцы. Так, если за лето 2023 года в организации "Идите лесом", помогающей избежать участия в войне, было получено 305 таких обращений, то в осенние месяцы их количество возросло до 577, сообщала 5 декабря газета The Moscow Times.

С апреля 2023 юристы и волонтеры "Идите лесом" проконсультировали более 1000 пытавшихся сбежать из армии военных; больше всего таких попыток сбежать было зафиксировано в октябре (218 случаев), меньше всего - в июне (54 случая). По словам руководителя организации Григория Свердлина, большая часть военнослужащих решается на дезертирство после ранений.

При побеге с войны велик шанс попасться

На бегство из зоны военных действий решаются очень немногие из-за очень высокого шанса попасться, считает директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко. "По территории ездят военные патрули и отлавливают беглецов. Дезертиров, как правило, отправляют на полевую гауптвахту, а затем - снова на фронт. До суда дело часто не доходит", - объяснил он.

Кривенко также подтверждает данные "Идите лесом" о росте случаев дезертирства, объясняя это тем, что за год, прошедший с начала мобилизации, у солдат исчезли иллюзии отправиться домой после определенного срока службы.

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