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Экc-заключенным из отряда ВС РФ "Шторм Z" списывают долги

Роман Сулима
1 ч. назад

Судебные приставы избавляют бывших заключенных, воюющих против Украины в отряде Минобороны РФ "Шторм Z", от неоплаченных кредитов, государственных пошлин и гражданских исков, пишет издание "Верстка".

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Тюремная вышка и колючая проволока в саратовской колонии, фото из архива
Фото: Filipp Kochetkov/Tass/imago images

Недавних заключенных, служащих в отряде "Шторм Z" министерства обороны России, освобождают от уплаты задолженностей по кредитам, государственным пошлинам и гражданским исках, хотя у них имеется источник дохода, сообщает в пятницу, 11 августа, интернет-издание "Верстка". По ее данным, бойцу "Шторм Z" Павлу Алехину за один день погасили сразу 11 исполнительных производств на общую сумму 639 тысяч рублей, несмотря на официальную зарплату от Минобороны. Алехин был приговорен к 26 годам лишения свободы за убийство 91-летней пенсионерки из Тамбова и должен был выплатить родственникам жертвы компенсацию за моральный ущерб.

Судебный пристав погасил долги и сослуживцу Алехина Олегу Батищеву, осужденному за убийство. При этом чиновник сослался на закон "Об исполнительном производстве", так как не смог найти ни должника, ни его имущество.

"Погашение всех долгов, кроме алиментов"

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний РФ, написал "Верстке" в личном сообщении, что в июле 2023 года заключенным, помимо зарплаты, обещали "погашение всех долговых обязательств, кроме алиментов". Судебные приставы списывают долги с бывших заключенных, хотя это не предусмотрено законом, пишут журналисты.

Экс-заключенные, подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают зарплату, из которой можно вычесть долги. "Но освобождать от взыскания, обосновывая это отсутствием имущества или невозможностью найти военнослужащих, - незаконно", - пояснила изданию юрист фонда "Русь сидящая" Анастасия Сиротина.

По состоянию на август 2023 года в России к принудительным работам в разных отраслях были привлечены более 26 тысяч осужденных. Такие данные сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в ответ на запрос российского издания "Ведомости". Годом ранее это число составляло всего 9300 человек. Во многих колониях РФ продолжается вербовка заключенных на войну против Украины. В частности, к этой практике прибегли частная военная компания "Вагнер" и министерство обороны РФ.

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