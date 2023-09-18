Пекин назвал "провокацией" слова Бербок о Си Цзиньпине
Китай резко раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок (Annalena Baerbock), которая во время визита в США на прошлой неделе в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Пекин назвал заявление Бербок "чрезвычайно абсурдным, серьезным унижением политического достоинства Китая и открытой политической провокацией", передает агентство AFP в понедельник, 18 сентября. В МИД Китая выразили "глубокое недовольство" и сообщили, что направят протест по дипломатическим каналам.
В интервью Бербок Fox News среди прочего обсуждалось российское вторжение в Украину. "Если бы Путин выиграл эту войну, что бы это было, как не знак другим диктаторам мира, таким как Си - руководителю Китая? Вот почему Украина должна выиграть эту войну", - сказала тогда глава германского МИДа.
Стратегия правительства ФРГ по Китаю
КНР - крупнейший торговый партнер Германии. В июле этого года правительство ФРГ впервые опубликовало свою стратегию в отношении Китая. Документ описывает, как Берлин намерен расширять экономическое и политическое сотрудничество с Пекином, не ставя под угрозу собственные ценности и интересы, отмечает AFP.
В частности правительство Германии хочет уменьшить экономическую зависимость от Китая в критически важных областях. Анналена Бербок, представляя стратегию, призвала к сотрудничеству с Китаем, несмотря на все различия и риски. "Мы хотим сотрудничать с Китаем. Потому что мы нуждаемся в Китае, но Китай также нуждается в нас, в Европе", - написала она в соцсети X.
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