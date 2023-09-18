Пекин назвал "провокацией" слова Бербок о Си Цзиньпине

Во время визита в США глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала председателя КНР диктатором. Пекин расценил это как "унижение политического достоинства Китая".

Китай резко раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок (Annalena Baerbock), которая во время визита в США на прошлой неделе в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Пекин назвал заявление Бербок "чрезвычайно абсурдным, серьезным унижением политического достоинства Китая и открытой политической провокацией", передает агентство AFP в понедельник, 18 сентября. В МИД Китая выразили "глубокое недовольство" и сообщили, что направят протест по дипломатическим каналам.

В интервью Бербок Fox News среди прочего обсуждалось российское вторжение в Украину. "Если бы Путин выиграл эту войну, что бы это было, как не знак другим диктаторам мира, таким как Си - руководителю Китая? Вот почему Украина должна выиграть эту войну", - сказала тогда глава германского МИДа.

Стратегия правительства ФРГ по Китаю

КНР - крупнейший торговый партнер Германии. В июле этого года правительство ФРГ впервые опубликовало свою стратегию в отношении Китая. Документ описывает, как Берлин намерен расширять экономическое и политическое сотрудничество с Пекином, не ставя под угрозу собственные ценности и интересы, отмечает AFP.

В частности правительство Германии хочет уменьшить экономическую зависимость от Китая в критически важных областях. Анналена Бербок, представляя стратегию, призвала к сотрудничеству с Китаем, несмотря на все различия и риски. "Мы хотим сотрудничать с Китаем. Потому что мы нуждаемся в Китае, но Китай также нуждается в нас, в Европе", - написала она в соцсети X.

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