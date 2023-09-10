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Китай изъявил желание усилить сотрудничество с ЕС

Александра Иванова
10 сентября 2023 г.

Пекин надеется на "недискриминационную среду для инвестиций и деятельности китайских компаний в Европе", заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на полях саммита G20.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Госсовета КНР Ли Цян в Нью-Дели, 9 сентября 2023 года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Госсовета КНР Ли ЦянФото: imago images

Китай изъявил желание усилить сотрудничество с Европейским Союзом. "Китай и Европа, будучи крупными силами в многополярном мире и основными двигателями глобального развития, должны дальше укреплять сплоченность и сотрудничество", - сообщил в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 9 сентября на полях саммита G20 в Нью-Дели премьер Госсовета КНР Ли Цян, передает в воскресенье, 10 сентября, китайское агентство "Синьхуа". Кроме того, Ли подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Европой в организации саммита Китай - ЕС в текущем году.

ЕС сокращает зависимость от России

После начала военного вторжения России в Украину Брюссель начал прилагать усилия, чтобы сократить ресурсную зависимость Евросоюза от России. На этом фоне усилились дискуссии о рисках экономической зависимости Европы от Китая. В ходе беседы с фон дер Ляйен премьер Госсовета КНР выразил надежду на то, что ЕС "будет придерживаться принципов рыночной экономики и честной конкуренции, сохранит торговый и инвестиционный рынки открытыми и предоставит справедливую, прозрачную и недискриминационную среду для инвестиций и деятельности китайских компаний в Европе".

По его словам, "не следует ставить простой знак равенства между взаимозависимостью и отсутствием безопасности, а также чрезмерно широко толковать концепцию национальной безопасности и политизировать экономические вопросы".

Новый транспортный коридор между Индией и ЕС

В день открытия саммита G20 Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден объявили о создании нового железнодорожного коридора между Индией, Персидским заливом и Европой. По словам главы Еврокомиcсии, благодаря этому проекту темпы торговли между Индией и ЕС ускорятся на 40 процентов.

Как пишет газета Financial Times, этот транспортный коридор "станет вызовом для экономической мощи Китая в регионе".

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