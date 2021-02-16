Парламент Эстонии призвал усилить санкции против России

Эстонский парламент Рийгикогу принял заявление в защиту гражданских свобод в России, выразив приверженность единой внешней политике Евросоюза, о чем в понедельник, 15 февраля, сообщается на официальном парламентском сайте. Документ призывает страны ЕС усилить санкции против РФ.

Подчеркивается, что усиленные санкции должны "оказать реальное давление на Россию, чтобы она соблюдала свои международные обязательства". Институциям ЕС следует сделать серьезные выводы после недавнего визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который не соответствовал требованиям "ясности и верности нашим принципам при обсуждении сложных тем", сказано в заявлении.

"Агрессивная внешняя политика России"

ЕС следует актуализировать свою внешнюю политику в отношении РФ, учитывая развитие авторитаризма внутри страны в последние годы и ее "агрессивные внешнеполитические тенденции". Практический и взаимоуважительный диалог с российской стороной будет возможен лишь в том случае, если она "откажется от своей агрессивной внешней политики, подрывающей территориальную целостность соседей".

Заявление Рийгикогу осуждает насилие российских правоохранительных органов по отношению к собственным гражданам и требует освобождения Алексея Навального и других политзаключенных. За принятие заявления проголосовали 62 депутата, трое - против, один воздержался. Общее количество членов Рийгикогу - 101 человек.

"Россия унизила Европу"

Кая Каллас

Ранее, 10 февраля, выступая перед депутатами Рийгикогу, премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала унизительными итоги визита Борреля в Москву. "Россия унизила представителя Европы, унизила Европу", - заявила глава эстонского правительства. "Россия однозначно не желает диалога, и мы должны исходить из этого факта, - добавила она. - Мы должны наблюдать за Россией и вводить санкции".

Визит Борреля

Жозеп Боррель в начале февраля совершил трехдневный визит в Москву, где встретился с представителями правозащитных организаций и провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время визита Борреля МИД РФ объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции.

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Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Второй ярус На верхнем ярусе нарвской набережной тоже обустроена прогулочная зона.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Пограничный баскетбол Рядом с променадом - парковка и баскетбольная площадка. Здесь можно сыграть в баскетбол, возможно, с самым живописным и необычным видом - на две крепости, разделенные границей ЕС и России.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Лев-мем На другом конце променада в Нарве установили несколько статуй львиного прайда. Лев-самец стал местным хитом. Местные жители шутят, что он получился похожим на президента России Владимира Путина.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Нарвский Ленин В Нарве статую Ленина перенесли с главной площади в периметр стен вокруг Нарвского замка. Там он стоит в самом уголке, окруженный строительными материалами - территорию крепостых бастионов реконструируют.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Ратуша и колледж Помимо набережной и замка Герман, главными достопримечательностями города являются городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета (слева). У последнего оригинальный фасад - это слепок исторической Нарвской биржи, которая располагалась на этой же площади, но была уничтожена во время Второй мировой войны.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними В ЕС - за покупками В Нарву ивангородцы ходят часто: купить "санкционку", одежду, сходить в кино (в Ивангороде нет кинотеатра и торгового центра) и просто погулять. Нарвитяне в Россию ездят заправиться и купить впрок товары, которые в РФ дешевле, - бытовую химию, крупы, макароны, сахар. И те, и другие обычно заодно навещают родственников. В среднем здесь фиксируется почти 11,5 тысячи пересечений границы в день. Автор: Илья Коваль

