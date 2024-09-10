  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Париж, Берлин и Лондон вводят новые санкции против Ирана

Екатерина Венкина
10 сентября 2024 г.

Передача Тегераном баллистических ракет Москве представляет собой прямую угрозу европейской безопасности, заявили в МИДах Франции, ФРГ и Великобритании.

https://p.dw.com/p/4kTYO
Иранские ракеты на плакате в Тегеране
Иранские ракеты на плакате в Тегеране, апрель 2024 годаФото: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/picture alliance

Париж, Берлин и Лондон вводят новые санкции против Ирана в связи с передачей Тегераном баллистических ракет России. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран, распространенном во вторник, 10 сентября, правительством Великобритании.

"Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - подчеркивается в документе. "E3 в частном порядке и публично дал понять", что примет "новые и значительные меры против Ирана, если передача ракет состоится", говорится далее в заявлении.

E3 - неформальный механизм сотрудничества Великобритании, Германии и Франции в области внешней политики и безопасности.

"Иран осуществил поставки"

"Теперь у нас есть подтверждение того, что Иран осуществил эти поставки", - констатировали министры. "Мы незамедлительно предпримем шаги по аннулированию двусторонних соглашений с Ираном о воздушном сообщении", - указали в Париже, Берлине и Лондоне. "Кроме того, мы будем добиваться включения в перечень значимых юридических и физических лиц, причастных к иранской программе баллистических ракет и передаче баллистических ракет и другого оружия России", - указали в МИДах трех стран. Они также будут работать над введением санкций против иранской госавиакомпании Iran Air.

Группа E3 тесно координирует усилия с европейскими и международными партнерами. "Призываем Иран немедленно прекратить любую поддержку войны России против Украины и остановить разработку и передачу своих баллистических ракет", - отметили министры.

Между тем, как заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. Слова Шойгу 10 сентября привело агентство ТАСС.

США проинформировали союзников о возможной сделке

США ранее проинформировали своих союзников о вероятной передаче Ираном России баллистических ракет малой дальности. "Любая такая передача иранских баллистических ракет России будет представлять собой драматичную эскалацию в поддержке российской военной агрессии против Украины", - заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Шон Саветт. Он подчеркнул, что "это партнерство угрожает европейской безопасности и иллюстрирует, как дестабилизирующее влияние Ирана распространяется за пределы Ближнего Востока и по всему миру".

В свою очередь МИД Украины указал, что данный шаг будет иметь "разрушительные последствия" для украино-иранских отношений.

Баллистические ракеты Fath-360

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в европейских разведслужбах 9 августа сообщило, что Тегеран планировал поставить России сотни баллистических ракет Fath-360. Десятки российских военнослужащих уже проходят в Иране подготовку к управлению ими, добавили в агентстве. "У Москвы есть собственные баллистические ракеты, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей вдали от линии фронта", - говорилось в сообщении.

Ссылаясь на конфиденциальные разведывательные источники, собеседники агентства отметили, что российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять оборонной системой Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг.

Представители Минобороны РФ подписали 13 декабря 2023 года в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на поставку тактических баллистических ракет ближней дальности Fath-360 и еще одной баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной Организацией аэрокосмической промышленности под названием Ababil, рассказали Reuters два сотрудника разведки на условиях анонимности.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Titel: Stagnation Bildbeschreibung: iranische Wirtschaft stagniert. Kurz vor iranisches Neujahr zeigen sich die Bürge beim Konsum zurückhaltend. Stichwörter: Iran, Wirtschaft, Bazar, Basar, Quelle: MEHR Lizenz: Frei Zulieferer: Mahmood Salehi

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

Население Ирана все больше страдает от последствий экономического кризиса, возникшего из-за санкций, введенных Западом, и экономических просчетов правительства Ахмадинежада.
Политика5 июня 2013 г.11 фото
external

Эскалация на Ближнем Востоке: как Израиль ответит на угрозы из Ирана? DW Новости (05.08.24)

Эскалация на Ближнем Востоке: как Израиль ответит на угрозы из Ирана? DW Новости (05.08.24)

Иран может нанести удар по Израилю уже в самое ближайшее время, считают эксперты. 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания. Иран пообещал отомстить за эту Израилю. Тем временем представители Израиля своей причастности к этому не подтверждали. На этом фоне стало известно, что в Иран прибыл секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
5 августа 2024 г.29:53 мин.
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан

Новый президент Масуд Пезешкиан. Иран ждут перемены?

Новый президент Масуд Пезешкиан. Иран ждут перемены?

Новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану предстоит решить ряд экономических и геополитических проблем. Но его полномочия ограничены, поскольку вся полнота власти в республике по-прежнему принадлежит аятолле Хаменеи.
Политика9 июля 2024 г.
Показать еще