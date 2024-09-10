Париж, Берлин и Лондон вводят новые санкции против Ирана в связи с передачей Тегераном баллистических ракет России. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран, распространенном во вторник, 10 сентября, правительством Великобритании.

"Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - подчеркивается в документе. "E3 в частном порядке и публично дал понять", что примет "новые и значительные меры против Ирана, если передача ракет состоится", говорится далее в заявлении.

E3 - неформальный механизм сотрудничества Великобритании, Германии и Франции в области внешней политики и безопасности.

"Иран осуществил поставки"

"Теперь у нас есть подтверждение того, что Иран осуществил эти поставки", - констатировали министры. "Мы незамедлительно предпримем шаги по аннулированию двусторонних соглашений с Ираном о воздушном сообщении", - указали в Париже, Берлине и Лондоне. "Кроме того, мы будем добиваться включения в перечень значимых юридических и физических лиц, причастных к иранской программе баллистических ракет и передаче баллистических ракет и другого оружия России", - указали в МИДах трех стран. Они также будут работать над введением санкций против иранской госавиакомпании Iran Air.

Группа E3 тесно координирует усилия с европейскими и международными партнерами. "Призываем Иран немедленно прекратить любую поддержку войны России против Украины и остановить разработку и передачу своих баллистических ракет", - отметили министры.

Между тем, как заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. Слова Шойгу 10 сентября привело агентство ТАСС.

США проинформировали союзников о возможной сделке

США ранее проинформировали своих союзников о вероятной передаче Ираном России баллистических ракет малой дальности. "Любая такая передача иранских баллистических ракет России будет представлять собой драматичную эскалацию в поддержке российской военной агрессии против Украины", - заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Шон Саветт. Он подчеркнул, что "это партнерство угрожает европейской безопасности и иллюстрирует, как дестабилизирующее влияние Ирана распространяется за пределы Ближнего Востока и по всему миру".

В свою очередь МИД Украины указал, что данный шаг будет иметь "разрушительные последствия" для украино-иранских отношений.

Баллистические ракеты Fath-360

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в европейских разведслужбах 9 августа сообщило, что Тегеран планировал поставить России сотни баллистических ракет Fath-360. Десятки российских военнослужащих уже проходят в Иране подготовку к управлению ими, добавили в агентстве. "У Москвы есть собственные баллистические ракеты, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей вдали от линии фронта", - говорилось в сообщении.

Ссылаясь на конфиденциальные разведывательные источники, собеседники агентства отметили, что российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять оборонной системой Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг.

Представители Минобороны РФ подписали 13 декабря 2023 года в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на поставку тактических баллистических ракет ближней дальности Fath-360 и еще одной баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной Организацией аэрокосмической промышленности под названием Ababil, рассказали Reuters два сотрудника разведки на условиях анонимности.