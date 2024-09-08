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Паралимпийские игры - 2024 в Париже завершены

Роман Сулима
8 сентября 2024 г.

Церемония закрытия со световым шоу состоялась на парижском "Стад де Франс" при участии диджеев с мировым именем. По итогам Паралимпиады Украина заняла в медальном зачете 7-е место, а Германия - 11-е.

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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Париже
Церемония закрытия Паралимпийских игр в ПарижеФото: Jeremy Lee/REUTERS

Паралимпийские игры 2024 года завершились вечером в воскресенье, 8 сентября, праздничной церемонией в Париже, в которой приняли участие диджеи с мировым именем. За красочным шоу наблюдали 64 тысячи зрителей на трибунах стадиона "Стад де Франс" в парижском пригороде Сен-Дени. Немецкий флаг на арену вынесли пловчиха Елена Семечин (Elena Semechin) и фехтовальщик Морис Шмидт (Maurice Schmidt) - паралимпийские чемпионы Парижа.  

XVII Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября. Сборную ФРГ на парижской Паралимпиаде представили 143 спортсмена в 18 из 22 видов спорта (за исключением футбола для незрячих, голбола, тхэквондо и тяжелой атлетики). В общем медальном зачете немецкие паралимпийцы заняли 11-е место, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 25 бронзовых наград. Наибольшее число медалей вновь получили спортсмены из КНР - 220, из которых 94 высшей пробы.

"Париж 2024 - это просто новый эталон Паралимпийских игр во всех отношениях", - сказал президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, отметив, что это были "самые зрелищные Паралимпийские игры за всю историю". Следующая летняя Паралимпиада пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Украина - на седьмом месте

Украинские паралимпийцы завоевали в Париже 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые награды, тем самым заняв по итогам Паралимпиады 7-е место в медальном зачете. По общему количеству наград Украина вновь вошла в топ-5, как и на прошлых Паралимпийских играх - 2020  в Токио, когда украинцы завоевали на две золотые медали больше.

Сборная Узбекистана закончила соревнования на 13-м месте, сборные Азербайджана и Казахстана - на 28-м и 39-м местах соответственно. Российские паралимпийцы выступали на Играх в нейтральном статусе и их результаты - 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых медалей - в официальном зачете учтены не были. Однако они получили приглашение на церемонию закрытия.

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