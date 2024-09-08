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Украина завоевала еще 12 медалей на Паралимпиаде в Париже

Ольга Лебедева
8 сентября 2024 г.

Украинские атлеты получили 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали в 10-й день Паралимпиады. Сборная Украины поднялась на 7-е место неофициального медального зачета.

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Сборная Украины на Паралимпийских играх в Париже
Сборная Украины на Паралимпийских играх в ПарижеФото: Mauro Ujetto/NurPhoto/picture alliance

Копилка сборной Украины в десятый соревновательный день на Паралимпийских играх в Париже пополнилась двенадцатью наградами. В субботу, 7 сентября, украинские атлеты завоевали пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

Золотые медали Украины

В забеге на 200 м в классе T35 одержал победу Игорь Цветков, опередивший двух паралимпийцев из России. Это уже его второе золото Игр-2024. Кроме того, золотую медаль завоевал настольный теннисист Виктор Дидух, выигравший в финале у китайца Чжао Шуая в пяти сетах.

Еще два золота - на счету у украинских дзюдоистов. Анастасия Гарник в весовой категории более 70 кг в классе J1 одержала победу в финальном поединке против бразильянки Эрики Зоаги, а Александр Назаренко в выиграл в категории до 90 кг в классе J2 у француза Элиоса Латшуманайи. Пловец Андрей Трусов стал первым в заплыве на 50 м баттерфляем в классе S7, для него это уже пятое золото парижской Паралимпиады.

Серебряные и бронзовые медали украинских паралимпийцев

Серебряные награды завоевали Марина Литовченко в настольном теннисе в классе WS6, женская сборная по фехтованию на шпагах в колесных креслах и пловец Денис Остапченко на 200-метровке вольным стилем в классе S3.

В том же заплыве на третью ступень пьедестала поднялся Сергей Паламарчук. Кроме того, бронзу Паралимпийских игр в тот же день завоевали гребец Николай Синюк в соревновании на байдарках-одиночках на дистанции 200 м, Юрий Бабинец в пауэрлифтинге в весовой категории до 88 кг и пловец Игорь Нимченко в заплыве на 200 м комплексом.

Тем самым украинские паралимпийцы поднялись на 7 место в общем списке команд, завоевав 79 наград, в том числе 21 золотую медаль. Первые места неофициального командного зачета на Паралимпийских играх в Париже по-прежнему занимают Китай, Великобритания и США.

 

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