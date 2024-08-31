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Украина завоевала восьмую медаль на Паралимпиаде

Александра Иванова
31 августа 2024 г.

Наталья Кобзарь стала серебряным призером в беге на 200 метров среди женщин. Ранее пловец Александр Комаров установил рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.

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Украинская паратлетка Наталья Кобзарь
Украинская паратлетка Наталья КобзарьФото: Christian Hartmann/REUTERS

На Паралимпийских играх в Париже Наталья Кобзарь стала серебряным призером в беге на 200 метров среди женщин в классе T37, где соревнуются спортсмены с умеренным нарушением движения и координации с одной стороны тела. Таким образом, в пятницу, 30 августа, она принесла восьмую медаль в копилку сборной Украины.

Ранее в тот же день же день украинец Александр Комаров на Паралимпиаде победил в заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S5. В этом классе выступают пловцы с умеренно нарушенной координацией, сильно нарушенными движениями в средней части туловища и ног или дефицитом конечностей.

С результатом 1:07.77 минуты Комаров не только принес Украине первое "золото" Паралимпийскийх игр, но и установил новый паралимпийский рекорд.

Ранее 30 августа украинская пловчиха Ирина Пойда завоевала "серебро" на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5.

Также в пятницу украинский легкоатлет Владислав Белый завоевал "серебро" в соревнованиях по метанию копья в классе F38, где соревнуются спортсмены с поражениями нижней части туловища и ног.

Таким образом, к вечеру этого дня с начала Паралимпиады украинские атлеты завоевали одно "золото", пять серебряных и две бронзовые награды.

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