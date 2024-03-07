Спортсменов из РФ и РБ не пустят на открытие Паралимпиады

Спортсмены из России и Беларуси, допущенные до Паралимпиады в нейтральном статусе, не смогут участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр в Париже.

Спортсмены из России и Беларуси не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже, сообщается в регламенте , опубликованном управляющим советом Международного паралимпийского комитета в среду, 6 марта.

Спортсмены из России и Беларуси будут выступать на Играх в нейтральном статусе и будут отмечаться как NPA - нейтральный паралимпиец (Neutral Paralympic Athletes). Делегации обеих стран смогут присутствовать на церемонии открытия и закрытия лишь в качестве зрителей, говорится в документе.

Награды, завоеванные спортсменами из РФ и Беларуси, не будут учтены в общем медальном зачете. Государственная символики двух стран будет запрещена, а атлеты будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA. В случае завоевания золота, на церемонии награждения будет звучать паралимпийский гимн.

Спортсмены РФ и РБ отстранены от участия под флагом своих стран во многих международных соревнованиях в связи с войной, развязанной Россией против Украины и поддержанной Минском. Международный олимпийский комитет разрешил, однако, выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальных состязаниях тем спортсменам, которые публично не поддержали агрессию.

В Играх могут принять участие 125 российских спортсменов

Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил, что принять участие в Паралимпиаде 2024 года в Париже смогут 125 спортсменов, всего в российскую делегацию включены 225 человек. "Их количество может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов на международные соревнования", - заявили в ПКР.

"Шансы завоевать квоты на квалификационных отборочных соревнованиях остаются у шести из 22 видов спорта: легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис. Еще 3 вида спорта смогут попасть на Игры только на основании прямых приглашений от МПК и международных спортивных федераций: пауэрлифтинг, дзюдо и стрельба из лука", - сообщили в ПКР агентству "Интерфакс".

Смотрите также: