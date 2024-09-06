Германия завоевала девятое золото Паралимпиады в Париже

Пловчиха Елена Семечин (Elena Semechin) и пловец Талисо Энгель (Taliso Engel) в четверг, 5 сентября, одержали победы в финальных заплывах на 100 м брассом, добавив в копилку Германии восьмую и девятую золотые медали на Паралимпийских играх в Париже. Энгель, выступавший в классе SB13 для пловцов с нарушением зрения, преодолел дистанцию за 1 минуту 01,9 секунды. Семечин, победив в классе SB12, установила новый мировой рекорд с результатом 1 минута 12,54 секунды.

"Я просто невероятно счастлива, что оказалась здесь", - сказала Елена Семечин, которой после Паралимпиады в Токио в 2021 году врачи поставили диагноз рака. "Я никогда не думала, что мой тренер превратит меня из развалины в спортсменку, которая, к тому же, сможет плавать с мировыми рекордами. У меня нет слов", - добавила 30-летняя уроженка Казахстана, выступающая за сборную ФРГ.

В свою очередь Энгель, которому не хватило всего шести сотых секунды до нового мирового рекорда, отметил, что это его "немного беспокоит". В то же время спортсмен "счастлив", что защитил свой статус чемпиона.

На Паралимпиаде в Токио в 2021 году Энгель и Семечин также завоевали золотые медали.

Сборная Германии на Паралимпиаде

Команда Германии после победы Энгеля и Семечин занимает в неофициальном медальном зачете парижской Паралимпиады 10-е место. Сборную ФРГ на этих Играх представляют 143 спортсмена в 18 из 22 видов спорта, за исключением футбола для незрячих, голбола, тхэквондо и тяжелой атлетики.