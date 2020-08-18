Пандемия: в ФРГ правящая коалиция расширила меры помощи бизнесу

В Германии максимальный срок получения сотрудниками предприятий пособий, частично компенсирующих потерю заработка при вынужденном переходе на сокращенный график, будет продлен до 24 месяцев. Такое решение было принято в ночь на среду, 26 августа, на заседании так коалиционной комиссии, состоящей из руководителей входящих в правительственную коалицию партий Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Действовать новое правило получения такого пособия будет до конца 2021 года. До сих пор продолжительность получения этих выплат ограничивалась в ФРГ одним годом. Продление срока получения пособия должно помочь немецкой экономике легче преодолеть последствия пандемии коронавируса, считают в правящей коалиции Германии.

Сколько получают в ФРГ сотрудники, вынужденные работать по сокращенному графику

На этот же период, до конца 2021 года, будет продлен и срок действия упрощенных правил доступа к пособиям, частично компенсирующим потери заработка при вынужденной работе по сокращенному графику. Тем же останется в этот период и установленный сейчас размер такого пособия. Сегодня имеющие детей сотрудники немецких компаний с четвертого месяца работы по сокращенному графику могут претендовать на выплату пособия в размере до 77 процентов от "недополученного" в результате этого заработка. С седьмого месяца работы по сокращенному графику - 87 процентов. Для бездетных работников эти суммы будут составлять соответственно - до 70, а затем - до 80 процентов.

Кроме того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию на предприятиях, социальные отчисления работодателей на сотрудников, работающих по сокращенному графику, кассам медицинского страхования до 30 июня 2021 года переймет государство. Во второй половине 2021 года из федерального бюджета будет финансироваться половина этих социальных отчислений, а в случае, если предприятия в это время обеспечивают своих сотрудников возможностями дополнительного образования и повышения квалификации, - полностью.

Бюджетные дотации малым и средним предприятиям

Далее коалиционная комиссия постановила продлить до конца 2020 года сроки предоставления предприятиям среднего и малого бизнеса временных бюджетных дотаций (так называемой "помощи на переходный период"), необходимых для преодоления экономических последствий пандемии. Выплаты этих пособий начались в июле, и изначально планировалось, что срок их получения ограничится тремя месяцами. Максимальный объем такой дотации составляет 150 тысяч евро. Всего для этих целей в пакете финансовой помощи предприятиям, подготовленном тогда министерством финансов Германии, предусматривалось 25 млрд евро.

Из этих средств должны были выделяться деньги предприятиям в области малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены были прекратить работать или существенно сократить объем своей работы. При этом государство перенимает на себя от 50 до 80 процентов всех фиксированных производственных расходов.

Немецкие политики о расширении мер экономической помощи предприятиям

По словам министра обороны Германии, председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), при помощи мер по смягчению экономических последствий пандемии коалиция стремится "стабилизировать экономику и сохранить рабочие места".

В свою очередь сопредседатель партии СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) заявил, что считает решение о продлении возможного срока получения пособия по частичной безработице успехом. Смысл этой меры состоит в том, чтобы "поезд занятости не стоял на месте, а снова быстро набирал ход", заявил политик, добавив, что "до конца кризиса нам еще далеко".

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