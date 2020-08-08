Хроника пандемии: "Ёжик в тумане" - Лукашенко рассказал, как болел COVID-19

Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 19,7 млн жителей планеты. От последствий заражения и легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 727 тысяч человек, выздоровели свыше 12,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 9 августа (время московское).

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил факт проведения расследования об источнике заражения его коронавирусом. Само заболевание он назвал излечимым, "но противным", а свое состояние в период болезни - как "ёжик в тумане", сообщает "Интерфакс". По словам Лукашенко, его "форсированным образом подлечивали". Ранее, 6 августа, белорусский президент высказал мнение, что коронавирус ему "подкинули". "И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло", - заявил Лукашенко.

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Ведущий немецкий туристический концерн TUI оценивает позитивно промежуточные итоги открывшегося с опозданием сезона. По словам исполнительного директора авиакомпании Tuifly Оливера Лакмана (Oliver Lackmann), за период с 15 июня, когда открылись границы, авиаперевозчик принял на борт своих лайнеров в общей сложности около 250 тыс. пассажиров. Компания намерена в ближайшие месяцы восстановить более половины первоначально запланированных мощностей. По оценкам TUI, одно из самых популярных туристических направлений этим летом снова стала Майорка, на которую Tuifly перевезла более 50 тыс. человек. На втором месте - остров Крит (41 000). На третьем месте - Фуэртевентура, Кос и Родос.

В конце июля ежесуточный прирост новых случаев заражения в Германии увеличился и в последние дни устойчиво держался на уровне выше 1000 человек. Еще в середине июля этот показатель не превышал 620.

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В России за сутки выявлено 5189 новых случая заболевания COVID-19, скончались 77 человек, сообщает оперативный штаб. Нарастающим итогом с начала эпидемии в РФ зарегистрированы 887 536 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в России скончался 14 931 пациент, выздоровевшими считаются 693 422 человека.

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В Украине за сутки выявлено 1199 новых случая инфицирования. 18 пациентов из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 317 человек выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране c начала эпидемии составляет 80 949, скончались 1879, выздоровели 43 972 человека.

Врачи в Германии - против футбольных матчей с болельщиками

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Пустые трибуны стадиона в Дортмунде

Объединение немецких врачей Marburger Bund выступает против даже частичного допуска болельщиков на стадионы во время футбольных матчей бундеслиги, подчеркивая, что никакие строгие гигиенические правила не в состоянии обеспечить безопасность в условиях эпидемии в Германии. "Я с трудом могу представить, что футбольные фанаты будут праздновать забитый гол своей команды на расстоянии двух метров друг от друга, - заявила политический представитель отраслевого союза Сюзанне Йона (Susanne Johna). - Это просто нереально". Ранее на общем собрании Немецкой футбольной лиги (DFL) была приняла концепция возвращения болельщиков на стадионы. В частности, планируется запретить продажу и пронос на стадионы алкогольных напитков и отменить стоячие места на трибунах.

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В Бразилии при пустых трибунах прошел первый матч нового сезона в рамках чемпионата страны по футболу. Клуб "Интернасьонал" обыграл соперников из "Коритибы" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий "Интернасьонал" Хосе Паоло Герреро. Изначально сезон должен был начаться еще в мае.

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За истекшие сутки в Германии выявлены 555 новых заражений коронавирусом, а также единственная смерть среди больных пневмонией COVID-19, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Последние несколько дней суточный прирост инфицированных превышал 1000 человек. С момента проникновения инфекции в ФРГ вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 215 891 жителя, 9196 пациентов скончались.

В Мексике - почти полмиллиона инфицированных

Тест на коронавирус в Мехико

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Коронавирус в Мексике за минувшие сутки обнаружен еще у 6495 человек. Всего в 128-миллионной стране 475 902 инфицированных, 52 006 больных с COVID-19 скончались (прирост за сутки 695).

Между тем президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что рынок труда больше не теряет рабочие места. С марта по июнь рынок труда в Мексике лишился более 1,1 млн позиций. В августе появилось около 15 000 новых рабочих мест.

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В материковом Китае за сутки подтверждено 23 новых заражения, в восьми случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. С момента вспышки заболевания вирус в стране выявлен у 84 619 человек, 4634 пациента с коронавирусом скончались. По официальным данным, новых летальных исходов среди больных COVID-19 нет около 3 месяцев.

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Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов о поддержке экономики в обход Конгресса. Среди прочего, безработные до конца года продолжат получать еженедельные пособия в 400 долларов, принудительное выселение в ряде случаев будет запрещено, а сбор налога с зарплат для получающих менее 100 000 долларов в год - приостановлен.

Накануне участники очередного раунда переговоров о пакете мер для стимулирования экономики не смогли прийти к единой позиции. Демократы предложили выделить порядка 3 млрд долларов на поддержку экономики в свете пандемии, план республиканцев предполагал предоставление около 1 миллиарда.

Бразилия преодолела отметку в 100 000 летальных исходов

Граффити в Сан-Паулу

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В Бразилии количество смертей среди больных с вирусом SARS-CoV-2 достигло 100 477 (прирост за истекшие сутки 905). Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен уже у 3 012 412 человек, следует из официальных данных.

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В Москве скончались уже 4572 больных с коронавирусной инфекцией (суточный прирост - 12 человек), сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Всего в городе 246 845 случаев заражения, 188 854 больных выздоровели.

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Власти Кубы вновь вводят локдаун в столице республики Гаване в свете роста числа новых заражений. Это означает закрытие ресторанов, баров и бассейнов, запрет доступа на пляжи и приостановку работы общественного транспорта. Министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь охарактеризовал ситуацию как новую вспышку эпидемии, угрожающую всему населению. Он особо выделил необходимость отслеживать ситуацию за пределами Гаваны, сославшись на значительное количество бессимптомных носителей вируса.

Хроника пандемии 8 августа >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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